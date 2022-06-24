Köpek saldırısında yaralandı, günlerdir yaşam savaşı veriyor



Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, geçen ay sokakta yürüyen Hatice (66) ve Mustafa Topal (72) çifti, köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Mustafa Topal'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hafif yaralı Hatice Topal ise "Bizim canımız yandı, başkaların canı yanmaması için gerekli önlemler alınsın" dedi.

Yenice Mahallesi'nde yaşayan Hatice-Mustafa Topal çifti, 9 Mayıs'ta aynı mahallede oturan oğullarının yanına gitmek için yürürken, sokakta karşılarına çıkan köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan çift, hastaneye kaldırıldı. Köpeklerin ayak ve kalçasından ısırdığı Hatice Topal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüz, ayak ve kollarından ısırılan Mustafa Topal ise tedaviye alındı. Nurdağı'ndaki tedavisinin ardından taburcu edilen Mustafa Topal, evde bir süre sonra enfeksiyon kaptığı için durumu ağırlaşınca Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada müdahale edilen Topal'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

Taburcu olduktan sonra evinde kendini toparlamaya çalıştığını dile getiren Hatice Topal, "Akşam saatlerinde eşimle birlikte oğlumuzun evine giderken, aniden karşımıza köpek çıktı ve bana saldırdı. Köpek, beni ayağım ve kalçamdan ısırdı, sonra da eşimin yüzü, eli ayağı her yerini ısırdı. Eşim tedavisinden sonra eve geldi ama fenalaşınca yoğun bakıma götürüldü ve halen tedavi altında. Bizim canımız yandı, eşim yoğun bakımda tedavi görüyor. Başkalarının canının yanmaması için yetkililerin önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.

Saldırı sonrası annesine yardımcı olan Fatma Keskin, "Annem ile babam akşam saatlerinde kardeşimin evine giderken saldırıya uğruyor. Babam annemi kurtarmak isterken, feci şekilde yaralanıyor. Babam günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Annem de halen kendisini toparlayamadı" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2022-06-24 14:32:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.