Başkan Şahin, TBB ve KTBB'nin işbirliği toplantısında konuştu Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin: ''Bir belediye başkanı olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle gidecek çok yolumuz olduğunu biliyor'' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ''Başkan Şahin'in OECD tarafından şampiyon belediye başkanı seçilmesi belediyecilik çıtasını yükseltti''

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şahin, TBB ve KTBB'nin işbirliği toplantısında konuştu Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin: ''Bir belediye başkanı olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle gidecek çok yolumuz olduğunu biliyor'' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ''Başkan Şahin'in OECD tarafından şampiyon belediye başkanı seçilmesi belediyecilik çıtasını yükseltti''

İHA

Başkan Şahin, TBB ve KTBB'nin işbirliği toplantısında konuştu Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin: ''Bir belediye başkanı olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle gidecek çok yolumuz olduğunu biliyor'' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ''Başkan Şahin'in OECD tarafından şampiyon belediye başkanı seçilmesi belediyecilik çıtasını yükseltti''

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt bölgesinde düzenlenen TBB ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) İş birliği toplantısına katıldı.
Fatma Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla KKTC belediyelerinin hak ettiği kalkınma modelinde, kardeşlik hukukuyla yanlarında durduklarını kaydetti. Güçlü olmak için, çok üretmek zorunda olduklarını dile getiren Şahin, “Medeniyet tarihinin bize verdiği fırsatları daha iyi kullanmamız lazım. Pandemi sonrasında yeni bir dünya kuruluyor. Bilgi ekonomisi önem arz ediyor. En büyük kaynağımız yetişmiş insan gücümüz. Bir belediye başkanı olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle gidecek çok yolumuz olduğunu biliyorum. Kıbrıs’ın kimseye ihtiyacı kalmadan, kendi kendine yetecek gücü olduğunu biliyorum'' dedi.
Yerel diplomasi ve ekonominin önemi
Şahin, bilgi ekonomisi için teoriyle pratiği birleştirmek gerektiğini anımsatarak, “Dijitalleşme gerekiyor. Akıllı şehir, akıllı gıdayı geliştirmek gerekiyor. Bunun için verimliliğin sağlanması lazım. Başka bir dünya geliyor. Yerel diplomasi ve ekonomi büyük bir önem arz ediyor. Bunun için burada yapısal reformları gerçekleştirecek güce ve kuvvete ulaşılması gerekiyor. Kıbrıs belediyelerinin bilgi ekonomisi ve akıllı şehircilikte tüm imkanlarımızla yanlarındayız” şeklinde konuştu.
Dünyada artık biyo çeşitliliğin öneminin arttığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:
“Bunun için yeşil ekonomiyi destekleyeceğiz. Bu adayı yeşil ada yapacağız. Bunun için hemen ölçümleme yapıp, suyu, havayı kirletmeden burası nasıl yeşil olur buna bakacağız. 2014 yılında Gaziantep’te ulaşım, imar master planlarının yanında iklim master planı yaptık. Biz biliyorduk ki insani, çevresel kalkınmayı sağlayamazsak ekonomik kalkınmayı da sağlayamazdık. 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hem sanayiyi nasıl yeşile döndüreceğiz buna baktık. Gazi şehrin sanayisi, bugün İzmir ile yarışıyor. Dibinizde koca bir savaş varken hem ülkeyi güvenli liman olarak tutuyor, yeni sanayi bölgeleri açıyor, bütün dünyaya ihracat yapıyorsunuz. Çalışınca, planlayınca oluyor. Biz Kıbrıs’ı yeşil ada yapabiliriz. Kıpkırmızı verimli bir toprak, masmavi bir deniz ve güneş var. Yenilenebilir enerji tesisleriyle, organik tarım güçlendirip, markalaştırır ve bunu bütün dünyaya satabilirsek elimizdeki gücü ekonomiye çevirebiliriz. Adanın yeşil kısmını çok iyi çalışmak gerekiyor. Bu koca hazineyi gümbür gümbür tanıtalım.”
''Kıbrıs adasını barışın, huzurun kalkınmanın adresi olacak''
TBB Başkanı Şahin, turizm açısından KKTC’nin eşsiz güzelliklere sahip olduğuna dikkati çekerek, “Bu hazine Avrupa’nın elinde yok. Birbirimize destek olup güvenerek elimizdeki hazineyi koruyacak, restorasyonları yapacak, yeşil şehirden yeşil adaya, Gazimağusa’dan Gazi şehre, Maraş’tan Kahramanmaraş’a, şehirden şehre, ülkeden ülkeye Kıbrıs Türklerinin söyleyecek çok sözü var. Bunun için zihinleri buna hazırlamak gerekiyor. Zihinleri hazırlamaz, bunun altyapısın oluşturamazsanız elimizdeki hazineyi değerlendiremeyiz. 1974’te bu duruşu gösteren ecdadın evlatlarına bu yakışmaz. Kıbrıs Adası’nı barışın, huzurun, sevginin, kardeşliğin daha da önemlisi kalkınmanın adasını yapacağız. Bu güzel cenneti bütün dünyaya tanıtacağız” diye konuştu.
''Fatma Şahin belediyecilik çıtasını yükseltti''
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada, merkezde yürütülen projelerin yerele inmezse, kalkınmanın, gelişmenin, motivasyonun olmayacağı, projenin bereketinin yaşanmayacağını söyledi.
“Başkan Şahin’in OECD tarafından ‘Şampiyon Belediye Başkanı’ seçilmesi, belediyecilik çıtasını yükseltti” diyen Oktay, Şahin’in TBB Başkanı olarak Kıbrıs belediyelerine her türlü desteği sunarak, kardeşliği perçinlediğini belirtti. Oktay, kentlerin hikayelerini buluşturan, coğrafyaları, iklimleri ve insan dokusunu yakınlaştıran kardeş şehirlerin artık öne çıkan diplomatik bir araç haline geldiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:
“Bizim medeniyetimiz, ihya edilmiş şehirler medeniyetidir. İnsan şehrin, şehir insanın aynasıdır, şehirleri, insan fıtratına uygun, medeniyet ve kültür değerleriyle yoğrulmuş yerel hizmetlerle donatmak bu medeniyet birikiminden alınan ilham kaynağıdır. Türkiye belediyecilikte dünya çapında örnek gösterilen uygulamalara imza attı. Özellikle sosyal belediyecilik alanında çığır açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği ‘marka şehirler’ vizyonuyla, ilçeden il belediyelerine örnek bir müktesebatın oluştu. TBB Başkanı Fatma Şahin ve ekibi her türlü desteği belediyelere sunarak, kardeşliği perçinledi. Kardeş şehir oluşumu, örnek sosyal hizmetler, ortak çevre politikaları ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda belediyeler arası tecrübe paylaşımına imkan tanımaktadır. Ekonomik ve kalkınma iş birliğimiz ile KKTC'ye her alanda sağladığımız destekler TBB’nin elini taşın altına koymasıyla yeni bir boyuta taşınmıştır.”
''Birlikte yapılacak daha çok işimiz var''
Türkiye ve KKTC belediyeleri arası projelerin birer birer filizlenmeye başladığını örneklerle anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:
“KKTC'de çalışmaları yürütülen belediye reformunun bu doğrultuda yerelde etkin hizmet ve demokrasiyi güçlendirecek bir adım olacağına inanıyorum. İşleyişiyle çağa ayak uyduran belediye yapıları, merkezi yönetimin işini kolaylaştıracak, aksaklıkların önüne geçecektir. İki ülke belediyeleri arasında yeşeren bu şehirler dayanışmasının tüm kurumlara, STK, üniversite ve spor federasyonlarına örnek olmasını diliyorum. Birlikte, fikir ve gönül birliği içinde yapacak daha çok işimiz var. Maraş açılımından yenilenebilir enerji projelerine ve yerelden kalkınmaya KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla iş birliği anlaşmalarını imzalayacak Türkiye ve KKTC’nin kardeş belediyelerini tebrik ediyorum. 'Sürdürülebilir Çevre ve Medeniyetimizi Yaşatan Şehirler' hedefiyle ilerleyen çalışmaların, Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a Kuzey Kıbrıs belediyelerine ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olmasını diliyorum.”
Konuşmaların ardından “Türkiye ve KKTC Belediyeleri Arasında Karşılıklı Niyet Beyanı” imza töreni yapıldı. İmzalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şahitliğinde atıldı. Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimiyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpek saldırısında yaralandı, günlerdir yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Köpek saldırısında yaralandı, günlerdir yaşam savaşı ...
İntiharına engel olmak isteyen esnafı öldüren sanığa 6 yıl 3 ay hapis Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı öldüren ve “Kaza ile oldu” diyen şahıs, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi Mahkemenin kararına tepki gösterene baba Cemal Danabaş: “Oğlumun canı baklavadan ucuz mu?”
YEREL HABERLER İntiharına engel olmak isteyen esnafı öldüren sanığa ...
Kadooğlu Yağ dünya markası olma yolunda
YEREL HABERLER Kadooğlu Yağ dünya markası olma yolunda
Türk akademisyenler özel yetenekli öğrenciler için Polonya'da
YEREL HABERLER Türk akademisyenler özel yetenekli öğrenciler için ...
Sarkıttığı iple daireye girmeye çalışırken 5. kattan düşen şahıs öldü
YEREL HABERLER Sarkıttığı iple daireye girmeye çalışırken 5. kattan ...
Gaziantep FK, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı
Gaziantep'te kaçak sigara ve makaron operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak sigara ve makaron operasyonu: 2 ...
Ortez-Protez yapım ve uygulama merkezi açıldı Oyuncu Ceyda Düvenci, Ortez ve Protezin önemini anlattı
YEREL HABERLER Ortez-Protez yapım ve uygulama merkezi açıldı Oyuncu ...
Nöroloji Uzmanı Güzel’den vertigo uyarısı
YEREL HABERLER Nöroloji Uzmanı Güzel’den vertigo uyarısı
Tahmazoğlu kursiyerlerle buluştu
YEREL HABERLER Tahmazoğlu kursiyerlerle buluştu
Genç hukukçular mezuniyet sevinci yaşadı
YEREL HABERLER Genç hukukçular mezuniyet sevinci yaşadı
Sanko'da Tıp Fakültesi öğrencileri törenle beyaz önlük giydi
YEREL HABERLER Sanko'da Tıp Fakültesi öğrencileri törenle beyaz ...
Meydanda kendini yaktı, hastanelik oldu Ailevi sorunları bulunduğunu iddia eden şahıs kendini yaktı Önce üzerine benzin döktü sonra kendisini ateşe verdi Olay sonrası şahsın vücudunda ciddi yanıklar oluştu
YEREL HABERLER Meydanda kendini yaktı, hastanelik oldu Ailevi ...
Savaş muhabiri Aral mülteci etkinliğine katıldı etkinliğine katıldı Coşkun Aral: “Bir sabah kalktığımızda hepimiz mülteci olabiliriz”
YEREL HABERLER Savaş muhabiri Aral mülteci etkinliğine katıldı ...
Mesleki eğitim ve istihdam projesinde iş birliği protokolü
YEREL HABERLER Mesleki eğitim ve istihdam projesinde iş birliği ...
Gaziantep 5 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi Tırın özel bölmesine saklanan kaçak sigaraları polis köpeği buldu
YEREL HABERLER Gaziantep 5 bin 300 paket kaçak sigara ele ...
Gaziantep Havalimanının yeni başmüdürü görevine başladı
YEREL HABERLER Gaziantep Havalimanının yeni başmüdürü görevine ...
Cezaevindeki oğlunu ziyaretten dönerken kazada öldü Gaziantep'teki feci kazanın acı hikayesi yürekleri burktu Feci kazada ölen sürücünün cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Cezaevindeki oğlunu ziyaretten dönerken kazada ...
Borcu için icracılar geldi, eşyalarını yakıp pencereden attı
YEREL HABERLER Borcu için icracılar geldi, eşyalarını yakıp ...
Jandarma firari hükümlüyü kıskıvrak yakaladı 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarma firari hükümlüyü kıskıvrak yakaladı 15 yıl ...
Mutfak tüpüyle balkona çıktı, mahalleye panik yaşattı Haciz nedeniyle evini tahliye etmesi istenince kendisini ve evini yakmaya çalıştı İki saatte ikna edildi, evin tahliyesi için 4 günlük ek süre tanındı
YEREL HABERLER Mutfak tüpüyle balkona çıktı, mahalleye panik ...
Şehitkamil’de kadınlar, hayata renk kattılar 190 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu
YEREL HABERLER Şehitkamil’de kadınlar, hayata renk kattılar 190 eser ...
Türkiye-Suudi Arabistan ticari ilişkilerde yeni dönem
YEREL HABERLER Türkiye-Suudi Arabistan ticari ilişkilerde yeni dönem
3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasında 10 sanık için ceza talebi 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasında yargılamaya devam edildi
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasında 10 sanık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.