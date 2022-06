Başkan Şahin, TBB ve KTBB'nin işbirliği toplantısında konuştu Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin: ''Bir belediye başkanı olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle gidecek çok yolumuz olduğunu biliyor'' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ''Başkan Şahin'in OECD tarafından şampiyon belediye başkanı seçilmesi belediyecilik çıtasını yükseltti''

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt bölgesinde düzenlenen TBB ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) İş birliği toplantısına katıldı.

Fatma Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla KKTC belediyelerinin hak ettiği kalkınma modelinde, kardeşlik hukukuyla yanlarında durduklarını kaydetti. Güçlü olmak için, çok üretmek zorunda olduklarını dile getiren Şahin, “Medeniyet tarihinin bize verdiği fırsatları daha iyi kullanmamız lazım. Pandemi sonrasında yeni bir dünya kuruluyor. Bilgi ekonomisi önem arz ediyor. En büyük kaynağımız yetişmiş insan gücümüz. Bir belediye başkanı olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle gidecek çok yolumuz olduğunu biliyorum. Kıbrıs’ın kimseye ihtiyacı kalmadan, kendi kendine yetecek gücü olduğunu biliyorum'' dedi.

Yerel diplomasi ve ekonominin önemi

Şahin, bilgi ekonomisi için teoriyle pratiği birleştirmek gerektiğini anımsatarak, “Dijitalleşme gerekiyor. Akıllı şehir, akıllı gıdayı geliştirmek gerekiyor. Bunun için verimliliğin sağlanması lazım. Başka bir dünya geliyor. Yerel diplomasi ve ekonomi büyük bir önem arz ediyor. Bunun için burada yapısal reformları gerçekleştirecek güce ve kuvvete ulaşılması gerekiyor. Kıbrıs belediyelerinin bilgi ekonomisi ve akıllı şehircilikte tüm imkanlarımızla yanlarındayız” şeklinde konuştu.

Dünyada artık biyo çeşitliliğin öneminin arttığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

“Bunun için yeşil ekonomiyi destekleyeceğiz. Bu adayı yeşil ada yapacağız. Bunun için hemen ölçümleme yapıp, suyu, havayı kirletmeden burası nasıl yeşil olur buna bakacağız. 2014 yılında Gaziantep’te ulaşım, imar master planlarının yanında iklim master planı yaptık. Biz biliyorduk ki insani, çevresel kalkınmayı sağlayamazsak ekonomik kalkınmayı da sağlayamazdık. 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hem sanayiyi nasıl yeşile döndüreceğiz buna baktık. Gazi şehrin sanayisi, bugün İzmir ile yarışıyor. Dibinizde koca bir savaş varken hem ülkeyi güvenli liman olarak tutuyor, yeni sanayi bölgeleri açıyor, bütün dünyaya ihracat yapıyorsunuz. Çalışınca, planlayınca oluyor. Biz Kıbrıs’ı yeşil ada yapabiliriz. Kıpkırmızı verimli bir toprak, masmavi bir deniz ve güneş var. Yenilenebilir enerji tesisleriyle, organik tarım güçlendirip, markalaştırır ve bunu bütün dünyaya satabilirsek elimizdeki gücü ekonomiye çevirebiliriz. Adanın yeşil kısmını çok iyi çalışmak gerekiyor. Bu koca hazineyi gümbür gümbür tanıtalım.”

''Kıbrıs adasını barışın, huzurun kalkınmanın adresi olacak''

TBB Başkanı Şahin, turizm açısından KKTC’nin eşsiz güzelliklere sahip olduğuna dikkati çekerek, “Bu hazine Avrupa’nın elinde yok. Birbirimize destek olup güvenerek elimizdeki hazineyi koruyacak, restorasyonları yapacak, yeşil şehirden yeşil adaya, Gazimağusa’dan Gazi şehre, Maraş’tan Kahramanmaraş’a, şehirden şehre, ülkeden ülkeye Kıbrıs Türklerinin söyleyecek çok sözü var. Bunun için zihinleri buna hazırlamak gerekiyor. Zihinleri hazırlamaz, bunun altyapısın oluşturamazsanız elimizdeki hazineyi değerlendiremeyiz. 1974’te bu duruşu gösteren ecdadın evlatlarına bu yakışmaz. Kıbrıs Adası’nı barışın, huzurun, sevginin, kardeşliğin daha da önemlisi kalkınmanın adasını yapacağız. Bu güzel cenneti bütün dünyaya tanıtacağız” diye konuştu.

''Fatma Şahin belediyecilik çıtasını yükseltti''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada, merkezde yürütülen projelerin yerele inmezse, kalkınmanın, gelişmenin, motivasyonun olmayacağı, projenin bereketinin yaşanmayacağını söyledi.

“Başkan Şahin’in OECD tarafından ‘Şampiyon Belediye Başkanı’ seçilmesi, belediyecilik çıtasını yükseltti” diyen Oktay, Şahin’in TBB Başkanı olarak Kıbrıs belediyelerine her türlü desteği sunarak, kardeşliği perçinlediğini belirtti. Oktay, kentlerin hikayelerini buluşturan, coğrafyaları, iklimleri ve insan dokusunu yakınlaştıran kardeş şehirlerin artık öne çıkan diplomatik bir araç haline geldiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

“Bizim medeniyetimiz, ihya edilmiş şehirler medeniyetidir. İnsan şehrin, şehir insanın aynasıdır, şehirleri, insan fıtratına uygun, medeniyet ve kültür değerleriyle yoğrulmuş yerel hizmetlerle donatmak bu medeniyet birikiminden alınan ilham kaynağıdır. Türkiye belediyecilikte dünya çapında örnek gösterilen uygulamalara imza attı. Özellikle sosyal belediyecilik alanında çığır açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği ‘marka şehirler’ vizyonuyla, ilçeden il belediyelerine örnek bir müktesebatın oluştu. TBB Başkanı Fatma Şahin ve ekibi her türlü desteği belediyelere sunarak, kardeşliği perçinledi. Kardeş şehir oluşumu, örnek sosyal hizmetler, ortak çevre politikaları ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda belediyeler arası tecrübe paylaşımına imkan tanımaktadır. Ekonomik ve kalkınma iş birliğimiz ile KKTC'ye her alanda sağladığımız destekler TBB’nin elini taşın altına koymasıyla yeni bir boyuta taşınmıştır.”

''Birlikte yapılacak daha çok işimiz var''

Türkiye ve KKTC belediyeleri arası projelerin birer birer filizlenmeye başladığını örneklerle anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

“KKTC'de çalışmaları yürütülen belediye reformunun bu doğrultuda yerelde etkin hizmet ve demokrasiyi güçlendirecek bir adım olacağına inanıyorum. İşleyişiyle çağa ayak uyduran belediye yapıları, merkezi yönetimin işini kolaylaştıracak, aksaklıkların önüne geçecektir. İki ülke belediyeleri arasında yeşeren bu şehirler dayanışmasının tüm kurumlara, STK, üniversite ve spor federasyonlarına örnek olmasını diliyorum. Birlikte, fikir ve gönül birliği içinde yapacak daha çok işimiz var. Maraş açılımından yenilenebilir enerji projelerine ve yerelden kalkınmaya KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla iş birliği anlaşmalarını imzalayacak Türkiye ve KKTC’nin kardeş belediyelerini tebrik ediyorum. 'Sürdürülebilir Çevre ve Medeniyetimizi Yaşatan Şehirler' hedefiyle ilerleyen çalışmaların, Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a Kuzey Kıbrıs belediyelerine ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından “Türkiye ve KKTC Belediyeleri Arasında Karşılıklı Niyet Beyanı” imza töreni yapıldı. İmzalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şahitliğinde atıldı. Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimiyle tamamlandı.

