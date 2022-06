Başkan Fadıloğlu STK ziyaretlerini sürdürüyor Başkan Fadıloğlu oda başkanlarının taleplerini dinledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Gaziantep’te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Başkanların ve üyelerin taleplerini, önerilerini, şikayetlerini dinleyen Başkan Fadıloğlu ile Başkan Yılmaz, ifade edilen düşüncelerin kendileri için önemine vurgu yaptılar.

Her fırsatta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak, Fıstıkçılar Odası Başkanı Hasan Karaoğlan, Kunduracılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, Mahrukatçılar Odası Başkanı Erdal Demir ve Kasap ve Ciğerciler Odası Başkanı Bekir Özsert ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Her adreste farklı konuların ele alındığı ziyaretleri AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, fikir alışverişinin önemine dikkat çekti.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile Başkan Mehmet Yılmaz, yöneltilen her soruyu yanıtladı. Talep ve önerilerin kendileri açısından çok büyük önem taşıdığını belirten Başkan Fadıloğlu ile Başkan Yılmaz, sorunların çözümü adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

