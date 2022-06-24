Gaziantep'te orman yangınlarına karşı tedbirler arttı Ormanlık alanlar 48 kişilik saha ekibi ve iş makineleriyle yanıcı maddeler bir bir toplanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kentteki ormanlık alanlarda meydana gelecek yangın riskine karşı tedbirlerini arttırdı.

Erikçe ormanı, Burç Tabiat Parkı ve Gaziantep Üniversitesi civarındaki ormanlık alanlarda 48 personel, 3 Bobcat, 2 JCB, 2 çöp kamyonu ve 11 adet motorlu tırpan ile orman altı temizlik çalışmaları yapılıyor. Yangın esnasında alevlerin yayılmasında etkili olan kozalaklar başta olmak üzere çam pürleri, cam, teneke, plastik şişeler gibi yanıcı materyaller toplanarak geri dönüşüme gönderiliyor.

Yeşillik bölgelerde meydana gelebilecek yangın riskine karşı ekipler, toplamda 48 kişilik çalışma ekibiyle sahadaki faaliyetlerine yaz boyunca sürdürecek.

180 orman köyüne malzeme desteği yapıldı

Gaziantep Büyükşehir, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde yangınlarında kullanılmak üzere Gaziantep’in 180 orman köyüne, yangınla mücadele ve önlemeye yönelik daha önce malzeme dağıtımı yaparak bilinçlendirme eğitimi verilmişti. Bu doğrultuda orman yangınlarına karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınarak benzer vakaların Gaziantep’te yaşanmaması için yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde orman köylerinin muhtarlarına toplamda bin 750 kauçuk şaplak, bin 750 çapalı tırmık ve 500 adet sırt tipi yangına müdahale tulumbası dağıtılarak önlemler artırılmıştı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangınlarda olay yerine ulaşana kadar ilk müdahalenin yapılabilmesi ve zararların en az seviyeye indirgenmesini amaçlayan proje çerçevesinde, muhtarlar öncülüğünde orman sınırlarında yaşayan mahalle sakinlerine ekipman desteği ve bu ekipmanın doğru kullanımlarına dair eğitimler verilmişti.

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