ALG Spor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Gaziantep ALG Spor, Şampiyonlar Ligi 1. turunda Norveç ekibi Brann ile eşleşti. ALG Spor, bu maçı geçmesi halinde finalde Sırbıstan'ın Spartak Subotica takımıyla karşılaşacak ve bu maçı da kazanması halinde Şampiyonlar Ligi’nde 24 takımın yer alacağı gruplarda mücadele edecek.



Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Gaziantep ALG Spor'un Şampiyonlar Ligi 1. Turundaki rakibi belli oldu. Nyon şehrinde yapılan kura çekimi sonrası Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1.Turu’nda Norveç ekibi Brann ile eşleşti. Temsilcimiz bu turu geçmesi halinde finalde deplasmanda Sırbıstan'ın Spartak Subotica takımıyla karşılaşacak ve bu maçı da kazanması halinde Şampiyonlar Ligi’nde 24 takımın yer alacağı gruplarda mücadele edecek.



“Ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz”

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Türkiye’yi bir kez daha Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Daha önce katıldığımız Şampiyonlar Ligi’nde tecrübesizliğimizin kurbanı olmuştuk. Artık kendini geliştirmiş daha güçlü bir takım haline geldik. İkinci defa Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacağız. Gruplara kalmak için iki maç yapacağız. Önce Brann'ı geçip ardından Spartak Subotica ile final oynayacağız. İnşallah her iki maçı da iyi sonuçlarla atlatarak Şampiyonlar Ligi’nde gruplarında ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

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