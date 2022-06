TOBB’un 70. yılında GSO’ya gururlandıran ödül Ülkemizin ilk AB tescilli ürünü olan Antep baklavası GSO’ya ödül getirdi GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Antep Baklavası’nın tescili şehrimiz ve ülkemiz için bu alanda bir dönüm noktasıdır” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Bizi onurlandıran bu ödül Gaziantep’e çok yakıştı”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 70. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde, Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği (AB) tescilli ürünü olan Antep baklavasını tescil ettiren Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ödül verildi.

Antep Baklavası ile AB tarafından ilk defa bir Türk ürününü tescil ettiren ve mahreç tescili kategorisinde ilk ve tek ürün tescilini alan GSO’nun ödülü, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’na takdim edildi.

Ankara’da düzenlenen TOBB 70. yıl etkinliklerine, GSO’dan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO TOBB Delegeleri Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, Metin Erturhan, Mustafa Özgüler, Sami Konukoğlu, Metin Yıldırım Demir, Cemil Turgay Direkçi ve GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen katıldı. Programda, AB coğrafi işaret tescilli ürünler ödüllendirilirken, 102030 yıl görev yapmış delege ve genel sekreterlere de plaket verildi.



“Gazi şehrimiz en fazla coğrafi işaret tesciline sahip kent olarak öncü konumunda”

Ödül dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep mutfağının ve ülkemizin en değerli kültür varlıklarının başında gelen Antep baklavasına alınan tescilin coğrafi işaret konusunda Türkiye için bu alanda bir dönüm noktası olduğunu söyledi. GSO’nun Antep baklavasına tescil alarak ve Türkiye adına bir ilki gerçekleştirerek elde ettiği başarının örnek teşkil ettiğini, daha sonra AB tescilli ürün sayısının arttığını ifade eden Konukoğlu, “Coğrafi işaret tescili bir şehrin, bir ülkenin kendine özgü ürünlerinin kalite ve güvenilirliğini koruyarak hem önemli bir pazarlama aracı haline gelmelerini sağlamaları hem de aslına uygun olarak üretilmesini garanti altına almaları adına büyük önem taşımaktadır. Gaziantep Sanayi Odamız da bu doğrultuda 2005 yılında baklavamızı AB tarafından tescil ettirerek Gaziantep ile özdeşleşen bu önemli değerimize sahip çıktığı gibi baklavanın Türkiye'nin ve Gaziantep'in olduğunu da tüm dünyaya göstermiş oldu. Şehrimiz ve ülkemiz adına büyük önem taşıyan bu girişimde emeği olan ve Antep baklavasının tescillenmesini sağlayan o dönem GSO Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Sayın Abdulkadir Konukoğlu’na, yine o dönem GSO Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Nejat Koçer’e ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GSO’nun katmer, baklava ve kutnu kumaşı olmak üzere 3 tescilli ürününün daha bulunduğunu kaydeden Konukoğlu, “Gazi şehrimiz ülkemizde en fazla coğrafi işaret tesciline sahip kent olarak bu konuda öncülük ediyor. Birçok alanda parmakla gösterilen ve rol model olan şehrimizin coğrafi işaret tescili konusundaki başarısından da gurur duyuyoruz. Ödülümüzün Odamıza ve Gaziantep’imize hayırlı olmasını diliyor, üst kuruluşumuz TOBB ile oda ve borsalarımıza yapmış oldukları çalışmalar, değerli Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na destekleri için teşekkür ediyor TOBB’un 70. kuruluş yıl dönümü kutluyorum” diye konuştu.



“Ülkemizin AB coğrafi işaret tescilli ilk, AB mahreç tescilli tek ürünü Antep baklavası”

Gaziantep Sanayi Odası olarak coğrafi işaret tescili alanında ödüle layık görülmekten onur duyduklarını ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bu güzel ödülün Gaziantep’e çok yakıştığını ve Gazi şehir için büyük bir kazanç olduğunu ifade etti. Ünverdi, Antep baklavasının ülkemizin AB coğrafi işaret tescilli ilk ürünü olmakla birlikte, AB tarafından mahreç kategorisinde tescil alan ilk ve tek ürünü olma özelliği ile örnek ve yol gösterici olmaya devam ettiğinin altını çizdi. “Tüm dünyada baklava denilince ilk akla gelen yer Gaziantep olsa da bunun hem Türkiye’de hem de dünyada resmiyet kazanması gerekiyordu. Gaziantep Sanayi Odamız da bu bilinçle harekete geçerek ülkemizin değerlerine ve kadim şehrimizin kültürüne sahip çıkmak adına Antep baklavasının tescilini almıştır” diyen Ünverdi, böylece Antep baklavasının AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olduğunu, Gaziantep Sanayi Odası’nın da AB tarafından ilk defa bir Türk ürününe tescil alma başarısını gösteren Oda olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Baklavanın hem ülkemizde hem de AB tarafından tescil edilmesinde büyük emek ve mücadele olduğunu kaydeden Ünverdi, “Tescil süreci zor ve meşakkatli olsa da sonuçları itibarıyla ülkelere ve şehirlere çok büyük kazanımlar sağlıyor. Girişimciliği ile ön plana çıkan şehrimiz de Antep baklavasıyla coğrafi tescil konusunda ülkemize öncü ve örnek olmuştur. Bu sayede Antep baklavasının özelliklerini kaybetmeden korunması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanmış, tüm dünyada bilinirliği artmıştır. Gaziantep’in bulunduğu bölgede fıstığın, buğdayın en güzeli yetişmekte, baklavalık sadeyağın en güzeli üretilmektedir. Gaziantepli her ne yapıyorsa en güzelini yapar. Malzemenin en iyisi, ustalığın en iyisi, sunumun en iyisi bir arada olunca ortaya böyle dünyanın en güzel tatlısı çıkıyor” diye konuştu.

“Tarihi İpekyolu üzerinde binlerce yıllık tarihi geçmişiyle şehrimizin farklı kültürel zenginliklerine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyen Ünverdi, şunları dile getirdi, “Coğrafi işaret tescili kültürümüze ait ürünlere başka ülkelerin sahip çıkmaya çalışması karşısında da net bir cevap ve uluslararası bir belge olarak yeterli olmaktadır. Bu vesile ile coğrafi işaret tescilini şehrimize kazandıran o dönem Meclis Başkanımız olan Sayın Abdulkadir Konukoğlu’na, o dönem Yönetim Kurulu Başkanımız olan Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Nejat Koçer’e, özveriyle bu sürece katkıda bulunan Meclis Üyemiz Sayın Burhan Çağdaş’a, dönemin meclis üyelerine ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Antep baklavası tescilli ürün adını kullanmak isteyen üreticiler Odamıza başvuru yaparak gerekli izin ve işlemlerini tamamlamaları halinde AB ve TPE mahreç işaretlerini kullanabilmektedirler.”



“GSO olarak ülkemize her alanda fayda sağlamaya devam edeceğiz”

Ünverdi, “Gaziantep Sanayi Odası olarak şehrimize değer katmak, markalaşma yolunda yenilikler yapmak, ülkemize her alanda fayda sağlamak ve yeni başarı hikayeleri yazmak hedefiyle çalışmaya ve girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizi bu güzel ödüle layık gören üst kuruluşumuz TOBB’a, coğrafi işaretlere ayrı bir önem vererek ülkemizin değerlerine sahip çıkan ve destekleri ile her zaman yanımızda olan değerli Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na, çalışmalarıyla ülkemize önemli katkılar sağlayan tüm oda ve borsalarımıza teşekkür ediyor, TOBB’un 70. kuruluş yıl dönümü kutluyor ve ödülümüzün gazi şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

