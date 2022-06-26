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Tatil için İngiltere’den Gaziantep’e geldi, kocası kızını kaçırdı Tatil için Gaziantep'e gelen Bangladeşli kadın hayatının şokunu yaşadı

İHA

İngiltere'den kocası ve kızıyla birlikte Gaziantep'e tatile gelen Bangladeşli Syeda Gulshana Begüm, otelden çıkış işlemi yapacakları esnada kocasının kızını kaçırmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, acılı anne gözü yaşlı bir halde kızının bulunmasını istedi.

Tatil için İngiltere’den Gaziantep’e geldi, kocası kızını kaçırdı Tatil için Gaziantep'e gelen Bangladeşli kadın hayatının şokunu yaşadı

İngiltere’den kocası ve kızıyla birlikte Gaziantep’e tatile gelen Bangladeşli Syeda Gulshana Begüm, otelden çıkış işlemi yapacakları esnada kocasının kızını kaçırmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, acılı anne gözü yaşlı bir halde kızının bulunmasını istedi.
Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi’ndeki bir otelde yaşandı. İddiaya göre, Syeda Gulshana Begüm (30), kocası P.Ş.H. (50) ve kızı Ruqaiyyah Şhah Hussain (3) ile tatil için İngiltere’den Türkiye geldi. Aynı zamanda İngiltere vatandaşı da olan Bangladeşli aile, Türkiye turları çerçevesinde 16 Haziran’da Gaziantep’e gelerek bir otele yerleşti. Aile otelde iki gün kaldıktan sonra 18 Haziran günü resepsiyonda çıkış işlemlerini yapan P.Ş.H., bu esnada karısı Syeda Gulshana Begüm'ü tekrar odaya gönderdi. Karısı tekrar odaya çıktıktan sonra çıkış işlemlerini tamamlayan P.Ş.H, kızını da yanına alarak ortadan kayboldu. P.Ş.H. isimli şahsın Syeda Gulshana Begüm'ü bırakarak kızıyla birlikte kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası ne yapacağını şaşıran ve kızını Gaziantep'te bulacağı ümidiyle çaresizce bekleyen anne, ne ülkesine ne İngiltere'ye ne de başka bir yere gidebiliyor.

“Eşim benden izinsiz kızımı alarak kaçtı”
Hayatının şokunu yaşayan Syeda Gulshana Begüm, eşinin kızını kaçırdığını iddia ederek, çaresizce beklediğini ve yetkililerden yardım istediğini söyledi. Olay anını anlatan Syeda Gulshana Begüm, “Haziran ayının 7’sinde İngiltere'den tatil için Türkiye’ye geldik. Ayın 16’sında da Gaziantep'teki otele yerleştik. Ayın 18'inde buradaki otelden çıkış yapacakken eşim beni tekrar odaya gönderdi. Ben de tekrar odaya çıktım. Sonrasında da eşim beni beklemeden kızımı da kaçırarak gitti. Eşim benden izinsiz kızımı alarak kaçtı” dedi.

“Türk yetkililerden destek bekliyorum”
Eşinin kızını önce Gaziantep’in İslahiye ilçesine, oradan da Hatay’a kaçırdığını iddia eden Begüm, “Valizlerle otelden çıktıktan sonra taksiye binmişler, sonrasında İslahiye ilçesine, oradan da duyduğumuza göre Hatay'a gitmişler. Şu anda nerede olduklarını bilmiyoruz. Kızımın bulunmasını istiyorum. Türk yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kızımın durumundan endişe ediyorum, babası onu Suriye'ye kaçırmış olabilir”
Kocasının kızını kaçırması sonrası zor günler geçiren ve gözyaşı döken Syeda Gulshana Begüm, “Kızım daha üç yaşında. Kızımın durumundan endişe ediyoruz. Kızımın bulunmasını istiyorum. Ne halde olduğunu bile bilmiyorum. Babası onu Suriye'ye kaçırmış olabilir. Belki de kızımı hiçbir zaman göremeyeceğim. Ben aynı otelde kızımın bulunmasını bekliyorum. Türk insanlarından, medyadan ve polis ekiplerinden destek bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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