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GTB TOBB delegeleri TOBB’un 70. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

İHA

GTB TOBB delegeleri TOBB’un 70. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve GTB TOBB Delegeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 70’inci kuruluş yıldönümü etkinliği çerçevesinde düzenlenen toplantı ve etkinlik programlarına katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 70’inci kuruluş yıldönümünde; 81 ilden gelen iş dünyasının temsilcileri Ankara’da Birlik Merkezi’nde buluştu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Milletvekilleri, Oda ve Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları ile delegeler katıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasını temsilen toplantıda, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GTB TOBB Delegeleri Karaca Türkmen, Mevlüt Polat, Mehmet İşbilir, Orhan Çetin ve Genel Sekreter Özgür Bayram yer aldı.

70’inci yıl hatıra ormanı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, camia olarak 70 yılda büyük bir yol kat ettiklerini dile getirdi. Yönetim Kurulu olarak 70’inci kuruluş yıldönümünü taçlandırmak adına 70’inci Yıl Hatıra Ormanı oluşturma kararı aldıklarını açıklayan Hisarcıklıoğlu, “Tam 70 bin fidan dikeceğiz. Camiamıza yakışan bu ormanı, ülkemize kazandıracağız. Böylece hem çevreye ve doğaya katkı verecek, hem de gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmış olacağız” şeklinde konuştu.
TOBB’un 70 yılda yerel bir kurumdan, küresel bir aktöre dönüştüğünü kaydeden Hisarcıklıoğlu, artırdıkları faaliyetler ve geliştirdikleri kurumsal kapasitesiyle, özel sektörde güç birliği sağladıklarını ifade etti. Özel sektörün hak ve hukukunu, uluslararası düzeyde savunan bir konuma geldiklerini söyleyen TOBB Başkanı, iş ve yatırım ortamı önündeki engelleri tespit edip, hükümete aktardıklarını belirtti.
Başkan Hisarcıklıoğlu konuşmasının devamında, “Türkiye’nin otomobil üretme hayalini gerçekleştirmek üzere öncülük yapıp, TOGG’u hayata geçiren, tarımda 50 yıllık hayalimiz olan lisanslı depoları başlatan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı kuran, yurtdışında Ticaret Merkezi açan ve çok geniş bir yelpazede, özel sektöre hizmetler sunan, işlerini kolaylaştıran, OdaBorsa sisteminin dünyada örnek gösterildiği bir seviyeye ulaştık. Değişim ve dönüşümün öncüleri haline geldik. Elbette daha yapacak, çok işimiz var. Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda” dedi.

Hizmet Şeref Belgesi ve Takdimi
Toplantıda ayrıca 70. yıl etkinliği çerçevesinde 102030 yıl görev yapmış delege ve genel sekreterlere hizmet şeref belgesi ve plaket takdim edildi.

GTB Başkanları Proje ve Coğrafi İşaret Tescil çalışmalarını anlattı
GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, toplantı öncesi ve sonrası gerçekleştirilen istişare görüşmelerinde GTB'nin hayata kazandırdığı projeler ve sürdürdüğü coğrafi işaret tescil çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.
GTB Başkanları 2021 yılı içerisinde Gaziantep Et Hali ve Et Borsası ve Antep Fıstığı Lisanslı depo gibi sektörlerinde bir ilk teşkil eden iki ulusal ölçekli projeyi Gaziantep ve bölge ekonomisine kazandırdıklarını ifade ettiler.
GTB Başkanları ayrıca, GTB'nin 22 adet coğrafi işaret tescilli ürünle Türkiye'de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescili gerçekleştiren borsa olduğunu kaydettiler.

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