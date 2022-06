Fatma Şahin, Hemşehri Dernekleri Festivali’nin açılışını yaptı!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali’nde şehrinin kültürel ve yöresel güzelliklerini tanıtan dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

Çeşitli halk oyunlarının sergilendiği festivalde, stantları bir bir gezen Başkan Fatma Şahin, dernek üyelerinin hem türküler eşliğinde halk oyunlarını izledi hem de yöresel ürünlerini tattı.

Festivalin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festival çerçevesinde çok önemli misafirlerinin olduğunu belirterek, festivalde bulunan her bir derneği, kültürel, geleneksel ve yöresel ürünleri dolayısıyla gök kuşağının renklerine benzetti.

Festival alanında her bir şehre ait halk oyunlarının sergilendiğini anlatan Başkan Fatma Şahin, “Bu etkinlikte Baraklıların acısı, Urfalıların sıra gecesi var. Zılgıt sesleri var. Bu coğrafyadaki her şey her birimizin ortak kaderi. Ama biz artık şunu biliyoruz ki İbni Haldun’un dediği gibi, ‘Coğrafya kaderdir.’ Ben de diyorum ki, ‘Coğrafya karakterdir.’ Kader çabayı sever. Bu coğrafyanın çocukları, artık acı çekmek zorunda değil. Bu coğrafyanın çocukları dünyanın en güzel coğrafyasında yaşamak zorunda. Rabbim en güzelini bize vermiş. Bereketli hilali vermiş, Mezopotamya’yı vermiş. Doğu Akdeniz’de açılan kapıyı vermiş. Evliya Çelebi bütün dünyayı gezdikten sonra bu bölgeye geldiğinde bu coğrafya için ‘Buraları anlatmaya ne kalem ne kelam yeter’ demiş. Her şeyin başı insan. Her şeyin başı yetişmiş insan yani beşeri sermaye. Modern dünyada sen, ben değil de biz varız algısıyla hareket edersek dünya için çok daha güçlü sözler söyleyebiliriz. Birlikte kuvvet var. Birlikte rahmet var dediğimizde bölgeye büyük bir rahmet ve bereket gelecek. Dernek temsilcilerine seslenerek bölgede tırnak tırnak çalışıp büyük başarılar elde edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Şahin, “Bu fıstık kimin, bu üzüm kimin demek yerine, bu coğrafyadaki bütün varlıkların hepimize ait olduğunu benimsememiz gerekiyor. Bütün güzelliklerimiz her birimizin. Tesislerimizi tamamladık. Hanlarımızı hamamlarımızı tamamladık. Bütün güzelliklerimizi artık dünyaya tanıtacak durumdayız. Artık bütün dünyaya ‘Keşif için Fırat’a gel, keyif için Fırat’a gel’ diyebiliriz” dedi.

“Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, rahmetli siyasetçi Muhsin Yazıcıoğlu’nun ‘Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz’ sözleri ile konuşmasına başlayarak, “Bugün burada bu stantları gezerken bu sözün ne kadar doğru olduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Birlikte rahmet var. Birlikte iş yaptığımız müddetçe herkes kazanıyor. Bu bölgedeki herhangi bir şehrin fakirliği bir başka şehri zenginleştirmiyor. Biz, komşularımız zenginleştikçe zenginleşiriz. Artık bölgesel kalkınma ön planda. Bölge olarak güçlendiğimizde herkes bu başarıdan istifade edecek. Pandemi dolayısıyla bu etkinliklere ara verilmişti, artık daha sık bu tarz etkinliklerde buluşma fırsatımız olacak. Bu etkinliğin mimarı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e de teşekkür ediyorum. Burada coşkulu bir hava var. Bize destek verip de burada yerini alan her bir komşuma müteşekkirim” şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Gaziantep Büyükşehir’in bu yıl hemşehri dernekleri festivalinin 6’ncısını düzenlediğini aktararak, “Bugün bu festivalde bölgenin bütün güzellikleri ile buluştuk. Bölgenin bütün renklerini bağrına basan şehrimizde birlik ve beraberliğe bir kez daha şahitlik ediyoruz” dedi.

“Fatma Şahin, bölge için büyük bir şans”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hemşehri Dernekleri Festivali için güzel bir alana geldiklerini dile getirerek, “Festival alanının her bir yerinde ayrı bir güzel çiçek açmış. Her bir dernek ayrı bir güzellikte. Az önce Fatma hanımla dolaştık, her birine girdiğimizde çıkamıyorduk. Burada gönül dostu insanlar var. Her yöreye ait farklı damak tatları var. Sunulan her ürünün sunumu o kadar güzeldi ki, hangisini anlatsak diğeri eksik kalır. Bunlar sevgiyle yoğurulmuş şeylerdir. Her birini tattığımızda tadı damağımızda kaldı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Urfa ile Gaziantep arasında 140 kilometrelik bir otoban mesafesi var ama bizim gönül dostluğumuzun arasında hiçbir mesafe yok. Biz, Gaziantep ile biriz ve beraberiz. Bu iki şehirden birbirleri arasında hiçbir rekabet kimse beklemesin. Bölgenin çatışmaya değil, rekabete değil dayanışmaya ihtiyacı var. Başkanımız Fatma Şahin, bölgemiz için büyük bir şans. Başkanımız dünyaya ismini duyurmuş bir başkan” diye konuştu.

Festivale, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bölgedeki ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.