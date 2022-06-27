Malezya Başbakanı’nın oğlu Türkiye'de çekilen filmde başrol oynuyor Türk-Malezya ortak yapımı 'Bakara' filmi Gaziantep’te çekiliyor “Kara Şahin Düştü”nün Malezya versiyonu: “Bakara”

Somali’de 1993 yılında yaşanan “Kara Şahin Düştü” kazasını anlatan TürkMalezya ortak yapımı “Bakara” filminin çekimleri Gaziantep’te başladı. Filmin başrolünde oynayan Malezya Başbakanı'nın oğlu Dafi İsmail Sabri, Gaziantep’te çok güzel ağırlandıklarını belirterek, lezzetli yemeklerden dolayı formunu koruyamadığını ve biraz Türk göbeği yaptığını söyledi.

TürkMalezya ortak yapımı olan “Bakara” adlı aksiyon filminin çekimleri Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde başladı. Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub’un oğlu Dafi İsmail Sabri’nin başrolünde oynadığı filmin kamera önünde ve arkasında 400 kişilik bir ekip çalışıyor. Türkiye ve diğer ülkelerdeki çekimleriyle birlikte 4 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan film, Malezya Başbakanlığı ve Kültür ile Savunma Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Türkiye’de Gaziantep’in yanı sıra Kilis ile Adana’da da çekimleri gerçekleştirilecek olan filmin yönetmen koltuğunda ise Malezyalı yönetmen Adrian Teh oturuyor.

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