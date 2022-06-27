Evlerde uyuşturucu yetiştirenlere polis baskını Evlerinin içini uyuşturucu tarlasına çevirmişler

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Gaziantep polisi, uyuşturucu tarlasına dönüştürülen 4 adrese operasyon düzenledi.

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde evlerin bazı bölümlerinde ekili halde 175 kök kenevir bitkisi, 78 gram esrar, 30 gram metamfetamin ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili 15 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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