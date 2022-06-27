Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 15 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 4 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarada 175 kök kenevir, 78 gram esrar, 30 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorgularına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-06-27 12:23:25
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