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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 15 gözaltı

DHA

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 15 gözaltı


GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 4 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarada 175 kök kenevir, 78 gram esrar, 30 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorgularına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-06-27 12:23:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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