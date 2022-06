SANKO Üniversitesi’nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden mezun olan öğrencilerin mezuniyet mutluluğu yaşandı.

Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, gönderdikleri mesajla duygularını paylaştı. Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Yetkin hekim ve sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla sosyal sorumluluk anlayışı ile kurduğumuz SANKO Üniversitesi’nin mezuniyet törenleri bizler için gurur vesilesidir” dedi.

Öğrencilere, akademisyenlere ve velilere teşekkür eden Konukoğlu, “Mezunlarımızı kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu gelecek dilerim” diye konuştu. Onursal Başkan Zeki Konukoğlu ise SANKO Üniversitesi’nin mezuniyet törenlerinin öğrenciler, hocalar ve veliler için olduğu kadar kendileri açısından da mutluluk vesilesi olduğunu vurgulayarak, “Her diploma takdim edilen öğrencimiz amacımıza ulaşmanın gurur tablosudur. Sevgili gençler, sağlıklı ve mutlu günlerinizde meslek hayatınızda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

“SANKO Üniversitesi, SANKO Okulları ile ilk adımını attığımız eğitim ve SANKO Hastanesi ile sağlık alanında çıktığımız yolda gurur projemizdir” diyen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise mesajında şunları kaydetti:

“Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olan öğrencilerimizi, hocalarımızı ve velilerimizi kutluyorum. Bizleri onurlandırdınız, Allah başarınızı daim, yolunuzu ve bahtınızı açık etsin.”

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, yaptığı konuşmada, insanlığa hizmet felsefesi ve bilimin rehberliğinde çıktıkları yolda, SANKO Ailesinin desteği ve verilen emekler sayesinde üniversitenin göz bebeği olan öğrenciler ile bugünlere geldiklerini kaydetti.

“Sevgili öğrencilerim, verdiğiniz onca emek sayesinde layıkıyla hak ettiğiniz mezuniyetiniz sonrası, yeni bir yolculuğa adım atıyorsunuz” diyen Prof. Dağlı, konuşmasında şöyle devam etti: “Unutmayın ki başarılı olmak için, öncelikle hedeflerinizi doğru belirlemelisiniz. Bu hedeflere ilerlerken alanında başarılı insanlar ile onların öykülerini keşfedin ve örnek alın, yolunuza katkı sunmalarına izin verin.

Emin olun, hayatın her köşesinde, yaşınız ne olursa olsun, farklı bir deneyim ve öğrenme süreciyle karşılaşacaksınız. Üniversite eğitiminiz boyunca elde ettiğiniz profesyonel bakış açısı, hayata karşı duruşunuzu daha umutlu ve özgüvenli kılacaktır. Bu çerçevede, işinizin odağında yer alan insana yönelik tüm çalışmalarınızı saygın ama bir o kadar da fedakârlık isteyen bir görev olarak üstleneceksiniz. Şunu aklınızdan çıkarmayın ki, gelecekle ilgili bildiğimiz tek şey, bugünden farklı olacağıdır. Bilginin hızla yenilendiği bu çağda, hedeflerinize ulaşabilmek ve insana her durumda faydalı olabilmek için, köklerinize sıkıca bağlı kalmak şartıyla, kendinizi sürekli geliştirmek ve yeniliklere uyum sağlamak önceliğiniz olmalıdır. Başarınızın en büyük göstergesi, insana sunduğunuz fayda ile derecelendirilecektir.”

Prof. Dr. Dağlı, “Sizi bekleyen heyecan verici bu yolculukta her daim mutluluk, heyecan ve başarılar yaşamanızı temenni ederim. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin sevgili çocuklarım” diyerek temennisini dile getirdi.



Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram ise enstitünün sağlık bilimleri alanında lisans eğitimi almış öğrencilere yüksek lisans ve doktora yapma olanağı sunarak akademisyen olma yolunu açtığını anımsatarak, alanında deneyimli, ülkenin sağlık sorunlarını yakından tanıyan, çözüme ortak olacak sağlık profesyonelleri ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye’deki vakıf üniversitelerinde ilk ve tek olan “Biyoistatistik Doktora” programının bu alanda öğretim üyesi yetiştirdiğine değinen Prof. Dr. Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yükseköğretim Kurulu tarafından Enstitümüzde Beslenme ve Diyetetik ile Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans programlarının açılması kabul edilmiştir. Bu programlara 20222023 eğitim yılında öğrenci alımına başlayacaklar. Değerli öğrenciler, eğitim yaşam boyu devam eden çetin bir süreç. Sizler, şu anda bu zorlu yolculuğun birinci etabı olan lisans eğitimini ve ikinci etabı olan yüksek lisans eğitimini tamamlamış bulunuyorsunuz. Hepinizi bugüne kadar göstermiş olduğunuz başarılarınızdan dolayı yürekten kutluyorum. Burada hocalarınız olarak bizler, Üniversitemizin güçlü eğitim kadrosu ile sizleri ülkemizi sağlık alanında ileriye taşıyacak iyi ve nitelikli birer sağlık çalışanı olarak yetiştirmek için çaba gösterdik. Hepinize bugünden sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.”



Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ise konuşmasında SANKO Üniversitesi’nin 2013 yılında kurulduğunu ve fakültenin bu yıl 5’inci mezunlarını verdiğini bildirdi. “Fakültemizde 518 öğrencimiz eğitimine devam ediyor. Bu yıl üç bölümümüzden toplam 101 öğrencimiz mezun oluyor” ifadelerine yer verdi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün geçen yıl ulusal düzeyde akreditasyonlar aldığını, Hemşirelik Bölümünün ise bu yöndeki çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Prof. Dr. Pasinlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrencilerimizin eğitiminde desteklerini esirgemeyen mütevelli heyet başkanımıza ve mütevelli heyet üyelerine, üniversitemiz üst yönetimine öncelikle teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin eğitimine katkıları olan tüm akademik ve idari çalışma arkadaşlarıma, üniversitemiz dışından gelerek eğitimimize katkı veren hocalarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca, SANKO farkına güvenerek çocuklarını bize emanet eden tüm velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarının mezuniyetinden dolayı onları yürekten kutluyorum. Bugün aramızda bulunan ve bu özel günümüzde heyecanımıza ortak olan bu salondaki herkese çok teşekkür ediyorum.”

Prof. Dr. Pasinlioğlu, dört yıl boyunca emek verip mezun olmanın heyecan ve gururunu yaşayan öğrencilerine ise şöyle seslendi: “Sevgili öğrencilerim! Dört yıl boyunca verdiğiniz emeğin karşılığını, bugün mezun olarak alıyorsunuz. Her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Mesleki ve özel hayatınızda nice başarılar ve mutluluklar diliyorum. SANKO’lu olmanın farkıyla hep bir adım önde olmanızı ve dokunduğunuz hayatlara ışık tutmanızı diliyorum. Güle güle sevgili öğrencilerimiz. Yolunuz açık olsun.”



Bölüm birincisi öğrenciler duygularını paylaştı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü birincilikle tamamlama başarısı gösteren Esma Nur Demircan, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Değerli hocalarımızın bizlere verdiği emeklere paha biçilemez. Teorik bilgilerimizi klinik deneyimleriyle taçlandıran ve bunları bize ilmek ilmek işleyen, derslerin yanı sıra problemlerimize kulak veren ve bizimle bunları çözmeye çalışan çok kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Kanatları altında olduğumuz, onların emekleriyle bugünlere geldiğimiz hocalarımızın önderliğinde mesleğimizi yapmaktan onur ve gurur duyacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir, biz de bu bilinç ile hastalarımızın arasında ayrım yapmadan insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepimizin mezuniyeti kutlu olsun. Yolumuz bilimin ışığı ile aydınlansın.”



Beslenme ve Diyetetik Bölüm birincisi Nuriye Açıkgöz ise konuşmasında, zorlu ama bir o kadar da eğlenceli geçen üniversite hayatının sonuna geldiklerini belirterek, “Her son yeni bir başlangıçtır. Bu başlangıçta bize her zaman öncü olan değerli SANKO Ailesine, kıymetli hocalarımıza, beni her zaman destekleyen başaracağıma inanan biricik aileme sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Hemşirelik bölümünden birincilikle mezun olan Ayşe Erişgin de dört yıllık öğrenim hayatı boyunca deneyimlediği ve kazandığı tecrübelerini artık hayatına aktaracağına ve mesleğinin kendisine verdiği sorumluluk ve ahlak bilinci doğrultusunda ilerleyerek mesleğini hak ettiği konuma getirmek için çaba sarf edeceğini vurgulayarak, eğitim süresince emeği geçen hocalarına, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.



Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine öğrenci velisi olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Ali Konukoğlu ile İhsan Akyol, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SANKO Holding Mali Koordinatörü Tekin Alpay, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran, SANKO okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, bölüm başkanlarının mezun öğrencilere meslek andını okutmasının ardından öğrencilerin kep atması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

