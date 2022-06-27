Bisiklet yol şampiyonasında ödüller sahiplerini buldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin (GBB) katkılarıyla düzenlenen Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası’nda derece alan isimler kupa ve madalyalarına kavuştu.

Burç Kırsal Mahallesi’nde düzenlenen şampiyonada 247 sporcu 16 farklı kategoride kozlarını paylaştı. Sporcular, Büyük Erkek, U23 Erkek, Büyük Kadın, Genç Erkek, Genç Kadın, U17 Kadın ve U15 Kadın olmak üzere toplamda 7 kategoride zamana karşı yol yarışında ter dökerken 6 kategoride bireysel, 3 kategoride ise takım olarak yarıştı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonanın sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu derece alan yarışmacılara ve takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

Gaziantep birinci oldu

Şampiyonada takım olarak mücadele eden Gaziantep Belediye Spor Kulübü, U17 Kadın Takım Klasmanında birincilik ipini göğüslerken Büyük Kadın Takım Klasmanında, Karaman Duru Bulgur Performans Gençlik ve Spor Kulübü ve Genç Kadın Takım Klasmanında, Sivas Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği birinci sıraya yerleşti. Genç Erkekler Takım Klasmanında Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü birinci sıraya otururken Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinci ve Şanlıurfa Gençlik Spor Kulübü Derneği üçüncü oldu. Büyük Erkekler Takım Klasmanında Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği birinci, Spor Toto Spor Kulübü Derneği ikinci, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği üçüncü oldu.

Ödüller sahiplerini buldu

Şampiyona çerçevesinde zamana karşı yol yarışmalarında ise Büyük Erkek ITT’de, Ahmet Örken birincilik kürsüsüne otururken, Örken’i, Burak Abay, Oğuzhan Tiryaki izledi. U23 Erkek ITT’de Ali İhsan Egin birinci olurken Egin’i, Samet Bulut, Halil İbrahim Doğan takip etti. Büyük Kadın ITT’de, Azize Bekar birinci, Keziban Koyun ikinci, Fatma Sezer üçüncü; Genç Erkek ITT’de Ferhat Emişci birinci, Ali Küçük ikinci, Ramazan Yılmaz üçüncü; Genç Kadın ITT’de Fatmanur Doğan birinci, Funda Taşkın ikinci, Semanur Kiriş üçüncü; U17 Kadın’da Emine Irmak Sezer birinci, Eda Nur Toy ikinci, Sedanur Satıcı üçüncü; U15 Kadın’da Emine Adanalı birinci, Sinem Keskin ikinci, Yağmur Ecrin Çolakoğlu üçüncü oldu.

Yol Yarışı kategorilerinde ise U15 Kadın’da Emine Adanalı birinci, Yağmur Ecrin Çolakoğlu ikinci, Sinem Keskin üçüncü; U17 Kadın’da Emine Irmak Sezer birinci, Sudenur Satıcı ikinci, Eda Nur Toy üçüncü; Genç Kadın’da Fatmanur Doğan birinci, Funda Taşkın ikinci, Ekin Ereke üçüncü; Büyük Kadın’da Azize Bekar birinci, Keziban Koyun ikinci, Fatma Sezer üçüncü; Genç Erkek’te Mustafa Ayyorkun birinci, Ramazan Yılmaz ikinci, Ferhat Emişci üçüncü; Büyük Erkek’te Mustafa Sayar birinci, Halil İbrahim Doğan ikinci, Onur Alkan üçüncülük elde etti.

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