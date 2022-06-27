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Gaziantep'te 10 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen organizatörü bir şahıs tutuklandı Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu

İHA

Gaziantep'te 10 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen organizatörü bir şahıs tutuklandı Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sonrası yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilirken, göçmen organizatörü bir şahıs tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesi Ermiş Mahallesi'nde düzensiz göçmen operasyonu yaptı. Yapılan operasyon neticesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Düzensiz göçmen organizatörü şahıs tutuklandı
Öte yandan göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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