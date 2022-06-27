Gaziantep'te Mehmetçiğe 67 bin asker çantası

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 2016 yılında başlattığı “Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden” projesi çerçevesinde bu güne kadar Gaziantep genelinde Mehmetçiğe 67 bin asker çantası hediye etti.

İlk olarak 30 Ekim 2016 tarihinde askerlere dağıtımı yapılan malzemeler, askerlerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Gaziantep geneline yayılan proje çerçevesinde askerlerimizin ihtiyaç duyacağı farklı malzemeleri içeren yol çantasının dağıtımını sürdüren Şahinbey Belediyesi, bugüne kadar 67 bin Mehmetçiğe, asker çantası hediye etti.

“Mehmetçiğimiz için ne yapsak azdır”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, askerlerimiz için ne yapsak azdır diyerek, “Vatanımızın bekası için ülkemizin dört bir yanında nöbet tutan Mehmetçiklerimize, içerisinde çeşitli malzemenin bulunduğu asker çantası dağıtımımız sürüyor. 2016 yılının Ekim ayında başlattığımız projeye yoğun ilgi olması nedeniyle projemizi sürdürdük. Dağıtımına devam ettiğimiz çantalarda askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemeler bulunuyor. Mehmetçiğimize bu zamana kadar 67 bin asker çantası dağıtımı gerçekleştirdik. Vatanımızın bekası için evlerinden, ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Başkanımızla gurur duyuyoruz”

Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi’ne gelerek kendilerine verilen hediye çantalarından alan Mehmetçikler Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Şahinbey Belediyemizin askerlerimize vermiş olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi’ne gelerek, asker çantamızı aldık. Belediyemizin bu hizmeti bizleri gururlandırdı. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, hem vatandaşın hem de askerimizin yanında. Allah ondan razı olsun” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.