Gaziantep’te suç örgütüne operasyonda 6 tutuklama

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Gaziantep’te bir hafta önce “silahlı yağma, adam kaçırma, kasten yaralama ve tehdit” olayını gerçekleştiren suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Haziran günü Oğuzeli ilçesine bağlı Güveçli Mahallesi'nde bir gruba yönelik yapılan “silahlı yağma, adam kaçırma, kasten yaralama ve tehdit” olayına karıştığı tespit edilen organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Ekipler silahlı saldırıya karışan zanlıların kimliğini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüt üyelerinin adreslerine yapılan baskında gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 9 zanlıdan 6’sı tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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