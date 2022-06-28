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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SANKO Üniversitesi SHMYO'da ilk mezuniyet heyecanı

İHA

SANKO Üniversitesi SHMYO'da ilk mezuniyet heyecanı

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) ilk mezunlarını verdi. Ameliyathane Hizmetleri Programı, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, Anestezi Programı ile İlk ve Acil Yardım Programını başarıyla tamamlayan 167 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.
SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, gönderdikleri mesajlarla mezunları, öğretim üyelerini ve velileri kutladı. Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ise konuşmasında, SHMYO’nun ilk mezunlarını vermenin heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Üniversitenin, SANKO Holding’in 100 yılı aşkın deneyim, bilgi ve güvenilirliği ile sağlam temeller üzerine inşa edildiğinin altını çizen Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Üniversitemiz, her yıl çıtasını biraz daha yükselterek sadece şehrimizden değil, bölgemizden, ülkemizden ve komşu ülkelerden de öğrencilerin ilgi gösterdiği, velilerin çocuklarını güvenle emanet ettiği bir eğitim yuvasıdır.
Üniversitemizin temelleri atılırken din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ihtiyacı olan herkese sağlık hizmetini en üst düzeyde verebilecek sağlık profesyonellerini, tüm dünyada görev yapacak donanım, bilgi ve tecrübeyle yetiştirmeyi hedefledik. İnanıyoruz ki bundan önceki mezunlarımız gibi bugün mezun olan gençlerimiz de bu hedefimizin ne kadar doğru ve başarılı olduğunu bir kez daha kanıtlayacaklar.”
''Mezuniyet bir son değil yeni bir başlangıçtır''
Mezuniyetin bir son değil, aksine yeni bir başlangıç uğruna atılan önemli ve keyifli bir adım olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:
“Ne olursa olsun, aklın ve bilimin aydınlattığı yoldan ayrılmayın. Öğrendiğiniz bilgiler ve ailelerinizden aldığınız terbiyenin rehberliğinde hayat boyu başarılı olmanızı diliyorum. Bundan sonra da kapılarımız ve yüreklerimiz, sizler için daima açık olacaktır. Büyük Önderimiz Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, bizim bütün ümidimiz siz gençlerimizde. Ancak sizlerle birlikte daha umutlu yürüyebilir, aydınlık gelecekler hayal edebiliriz. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin sevgili çocuklarım.”
''Üniversitemizin kuruluşundan itibaren bu günlere gelmemizde en büyük pay sahibi olan ve bizlere her konuda destek veren Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Abdulkadir Konukoğlu’na, mütevelli heyet üyelerine ve Konukoğlu Ailesine şükranlarımızı sunuyorum” diyen Prof. Dr. Dağlı, her zaman yan yana, omuz omuza çabaları için üniversite ve hastane akademik ve idari kadrosuna da teşekkürlerini iletti.
İlk mezunları vermenin heyecanını yaşadıklarına vurgu yapan Prof. Dr. Ayhan Özkur da SHMYO’nun 2019 kurulduğunu ve 20202021 akademik yılında ilk öğrencileri kabul ettiklerini anımsattı. İlk yıl tam doluluk oranına ulaşarak dört programda toplam 160 öğrencinin kayıt yaptırdığını anlatan Prof. Dr. Özkur, devamla şu görüşleri paylaştı:
“İlk yıl pandemi nedeniyle eğitimimizi çevrimiçi olarak gerçekleştirmek zorunda kaldık. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan alt yapımız sayesinde eğitimimizde bir aksama olmadı. Sağlık sektörünün büyük ihtiyaç duyduğu bu nitelikli iş gücü gereksinimini giderecek bilgi ve deneyimle donatılmış, yenilikçi, etik değerlere önem veren kültürlü gençler yetiştirmek en önemli amacımızdır. SANKO Üniversitesi, Anadolu’nun sağlık temalı ilk üniversitelerinden birisidir. 1996’da açılan 600 yataklı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde genç, dinamik, son teknolojiyi kullanan birbirinden değerli akademik kadro ile öğrencilerimize uygulama ve staj imkanı sağlandı.”
Öğrencilere tavsiyeler
Konuşmasının son bölümünde mezuniyet coşkusu yaşayan öğrencilerine seslenen Prof. Dr. Özkur, şu önerilerde bulundu:
“Sevgili öğrencilerimiz, bundan sonraki hayatınızda, bizden aldığınız eğitimler doğrultusunda, kendinize, ailenize, topluma, ülkenize ve insanlığa yararlı birer fert olarak başarılı bir yaşam süreceksiniz. Azimle, kararlılıkla gelecekte de pek çok güzelliğe katkıda bulunacağınıza inancımız tamdır. Mesleğinizin teması insan olduğu için mesleği, yaparken her zaman hastalara karşı anlayışlı ve merhametli olun. Hepinizin aranan bir tekniker olacağınıza ve bu sayede de bizleri ve ailelerinizi gururlandıracağınıza yürekten inanıyorum. Sizlere ömrünüz boyunca mutluluk, başarı ve sağlık diliyorum.”
Bölüm birincileri belli oldu
Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri programından Figen Özgün, İlk ve Acil Yardım programından Zehra Karahan, Anestezi programından Mustafa Tekin Erdoğan ve Ameliyathane Hizmetleri programı öğrencisi Rüya Tutku Fırat, bölümlerini birincilikle tamamladı.
Figen Özgün, yaptığı konuşmada, “Eğitim yaşantım boyunca başarılı olmayı hep ilke edindim. Hep hedeflerim doğrultusunda ilerledim. Ben bugünü kızımın hayaline dokunabilmek için yıllar öncesinden hedeflerim arasına koymuştum. Evet bu süreçte zorlandım, yoruldum, uykusuz kaldım ama vazgeçmedim, hedefime koşmam gerektiğine inandım ve koştum” diyerek mutluluğunu bile getirdi. Mezuniyetin heyecan ve gururunu yaşadığını vurgulayan Zehra Karahan ise duygularını şöyle özetledi:
“Dünyanın en zor ve özveri isteyen kutsal mesleklerinden biri olan, ölüm ile yaşam arasında o ince çizginin kaderini tayin eden ilk ve acil yardım teknikerliği mesleğine adım atmış bulunmaktayız. İnşallah en yakın zamanda sağlık ordusunun birer neferleri olarak görevlerimize başlayacağız. Meslek hayatımızda farkındalık sağlayacak teknikerler olacağımıza inanıyorum. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu iki yıllık süreçte alanlarında her türlü bilgi ve deneyimi aktararak bizi başarıya taşıyan, bize anlayışla sevgiyle yaklaşan saygıdeğer hocalarıma bütün kalbimle şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süre içerisinde maddi ve manevi bize destek olan sevgilerini bizden esirgemeyen çok kıymetli ailelerimize şükranlarımı sunuyorum.”
Mesleki olarak Türkiye’nin herhangi bir hastanesinde çalışabilecek kapasitede yetiştirilmekten büyük mutluluk duyduğuna işaret eden Mustafa Tekin Erdoğan da “Sadece bölgenin değil Türkiye’nin gözde kurumlarından biri olan SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde eğitimimi almaktan ayrıca onur duyuyorum” diyerek duygularını aktardı.
Birincilikle mezun olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Rüya Tutku Fırat ise “Başarımıza katkı sunan hocalarımıza, bizden desteğini esirgemeyen ailelerimize ve SANKO Ailesi’ne teşekkür ediyorum” diyerek duygularını ifade etti.
Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Ali Konukoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Metin Bayram, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Tören, birincilerin yaş kütüğüne plaket çakması, öğrencilerin kep atması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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SANKO Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet gururu Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Sosyal sorumluluk anlayışıyla kurduğumuz üniversitemizin mezuniyet törenleri bizler için gurur vesilesidir” SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu: “Her diploma takdim edilen öğrencimiz amacımıza ulaşmanın gurur tablosudur” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “SANKO Üniversitesi, SANKO Okulları ile ilk adımını attığımız eğitim ve SANKO Hastanesi ile sağlık alanında çıktığımız yolda gurur projemizdir” Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Başarınızın en büyük göstergesi, insana sunduğunuz fayda ile derecelendirilecektir” Lisansüstü Eğitim Ensitüsü Müdürü Prof. Dr. Bayram: “Alanında deneyimli, ülkemizin sağlık sorunlarını yakından tanıyan, çözüme ortak olacak sağlık profesyonelleri ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedefliyoruz” Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pasinlioğlu: “SANKO’lu olmanın farkıyla hep bir adım önde olmanızı ve dokunduğunuz hayatlara ışık tutmanızı diliyorum”
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