İHA sesini duyurdu, Bangladeşli kadın kaçırılan kızına kavuştu Babası tarafından kaçırılan küçük kız Hatay'da bulundu

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İngiltere’den kocası ve kızıyla birlikte Gaziantep’e tatile geldikten sonra kocasının kızını kaçırmasıyla hayatının şokunu yaşayan Bangladeşli Syeda Gulshana Begüm'ün (30) kızı Ruqaiyyah Şhah Hussain (3), Hatay'da bulundu. Bulunan küçük kız annesine teslim edilirken, annenin sevinci kavuşma anına ait fotoğraf karesine yansıdı.

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