Atık kağıt toplama aracından 3 bin paket kaçak sigara çıktı Gaziantep'te kaçak sigara ve cep telefonu operasyonu: 3 gözaltı 3 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ile 64 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ile 64 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak sigaraların, atık kağıt ve çöp toplama arabasından çıkması dikkat çekerken, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık operasyonu düzenledi. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 3 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ile 64 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak sigaraların, atık kağıt ve çöp toplama arabasından çıkması ise dikkat çekti. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.