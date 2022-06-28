Gaziantep FK hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu Topuk Yaylası Serkan Acar Tesisleri'nde sürdürüyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bugün yapılan antrenmanda futbolcular, güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. İdmana yeni transferler Ömürcan Artan ve Valmir Veliu da katıldı.

Kamp süreciyle ilgili olarak Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız, ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktörümüz Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve yenileme çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Yeni transferlerimizden Ömürcan ve Valmir de takımla birlikte ilk antrenmanlarına katıldılar. Takımımız çalışmalarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek" ifadelerine yer verildi.

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