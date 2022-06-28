Çocuklara trafik eğitimi

Şahinbey Belediyesi’nin çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla Şahinbey Parkı’na ve Yeşilvadi Millet Bahçesi’ne yaptığı trafik parklar yoğun ilgi görüyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından öğrencilere, teorik ve uygulamalı trafik kurallarını eğitimlerinin verilmesi amacıyla Şahinbey Parkı’na ve Yeşilvadi Millet Bahçesi’ne yapılan trafik parkları ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu minik öğrencilerle ve aileleri ile sohbet etti.

“Trafik eğitimini önemsiyoruz”

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, trafik bilincinin aşılanması için trafik parkı yaptıklarını belirterek, “Eğitim küçük yaşta başlar çocuklarımızın trafik eğitimlerini küçük yaşta almaları için Şahinbey Parkımızda 1, Yeşilvadi Millet Bahçemize 2 tane olmak üzere toplamda 3 tane trafik park yaptık. Şahinbey ilçemize kazandırdığımız trafik eğitim parkları ile çocuklarımız, trafik kurallarını yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek. Trafik ışıklarından, kavşaklara, arabalarına ve her türlü materyallerin bulunduğu trafik eğitim alanı sayesinde çocuklarımız ve öğrencilerimiz bu parkta hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Trafik eğitim parkurlarında çocuklarımıza trafikle ilgili temel eğitimleri vermeyi amaçlıyoruz. Gerçek dünyanın yapay bir örneğini oluşturduk. Çocuklarımız yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Verilen eğitimlerle çocuklarımızın erken yaşlarda hem kendi güvenliklerini hem de trafik güvenliğinin farkına varmalarını amaçlıyoruz. Biz tüm evlatlarımızı geleceğe daha nitelikli ve donanımlı hazırlamanın çabasındayız. Trafik eğitimini de bu anlamda çok değerli buluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.