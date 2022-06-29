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CHP'li Özel: Asgari ücrete yüzde 40 zam bekliyoruz

DHA

CHP'li Özel: Asgari ücrete yüzde 40 zam bekliyoruz


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)- CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ''Asgari ücrete enflasyondaki kadar zam yapılmalıdır. Yüzde 40 zam bekliyoruz'' dedi.
Gaziantep'e gelen Grup Başkan Vekili Özel, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, partililerle buluşup basın toplantısı düzenledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin CHP'li Özel, iç politikanın dış politikaya alet edilmemesi gerektiğini söyledi. Özel, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, ''2 ay önce Recep Tayyip Erdoğan, 'Bunu müzakere bile etmem. Hiç gelmesinler' diyordu. Biz ise 'Diplomaside böyle bir şey olmaz' diyorduk. Biz ilk günden beri NATO gibi bir savunma örgütünün güçlenmesini destekleriz. Özellikle İsveç ve Finlandiya'nın terör konusundaki tutumuna yönelik eleştiriler konusunda 'Siz neden milli bir duruş sergilemiyorsunuz?' diyenlere biz de iştirak ediyoruz. Bunun diplomasi alanında çözülmesi gerekir. Dün bir mutabakat metni oldu. Muhtıra imzalandı. Muhtıranın satır satır takipçisi olacağımızı herkes bilsin" diye konuştu.
'ENFLASYONDAKİ KAYIP KADAR ZAM YAPILMALI'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücret ile ilgili yeni zam görüşmeleriyle ilgili enflasyondaki kayıp kadar zam yapılması gerektiğini dile getiren Özgür Özel, "Dün ek bütçe Meclis'ten geçti. Cumhurbaşkanı ödeneği çıkarıldı. İlk geldiğinde maaşına yüzde 40 zam yapıyordu. Bunu kamuoyuna söyledik. Günlerce sustu. Aralıktan beri 100 bin lira alıyordu, 25 asgari ücret. Maaşını 35 asgari ücrete çıkarıyordu. İtirazlardan sonra 'Ben bunu kendim için değil maaşıma endeksli cumhurbaşkanları, meclis başkanları ve milletvekilleri için' dedi. Onları başka bir şeye bağla, dedik. Kendine bu zammı layık görüyorsun da asgari ücretliye neyi layık görüyorsun? Orada da ısrar ettik. Asgari ücretliye göstermelik değil enflasyondaki kayıp kadar zam yapılmalı. CHP olarak asgari ücrete yüzde 40 zam yapılmasını bekliyoruz" dedi.
'İDAMLARA HEP KARŞI OLDUK'
İdam tartışmaları ile ilgili de konuşan CHP'li Özel, partisinin ilkesel duruş sergilediğini söyledi. İdam cezalarına karşı olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini kaydeden Özel, ''Orman yangınları üzerinden bir idam mevzusu açıyorlar. Orman suçlarında idam cezası getirelim, diyorlar. Bu tartışmayı en çok körükleyen de Devlet Bahçeli. Sanki Abdullah Öcalan'ın getirildiği süreçte idam cezası kendileri tarafından kaldırılmamış gibi. CHP ilkesel bakar. Hep karşı olduk idamlara. Olmaya da devam edeceğiz. İdam cezası ıslah edici değildir. Yıllar sonra yanlış karar verdiğinde astığın astığıyla elin de o kirle kalır. Dünyada tek caydırıcı ceza da idam değildir. Bu ülkenin sorunu işsizliktir, ekonomik sorun ve gıda krizidir; konuşacaksanız bunları konuşun, diyoruz" diye konuştu. 
Konuşmalarının ardından Özgür Özel ve beraberindekiler, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-06-29 17:14:32

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