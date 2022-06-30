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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisi bile şaşırtan kopya düzeneği

İHA

Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli düzenekle sınav salonuna girmeye çalışan kişinin kopya yöntemi pes dedirtti. Polisin dikkati sayesinde girişte yakalanan şahsın kopya çekmek için wifi ve ses cihazından oluşan bir düzenek kurduğu belirlendi.

Polisi bile şaşırtan kopya düzeneği

Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli düzenekle sınav salonuna girmeye çalışan kişinin kopya yöntemi pes dedirtti. Polisin dikkati sayesinde girişte yakalanan şahsın kopya çekmek için wifi ve ses cihazından oluşan bir düzenek kurduğu belirlendi.
Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi’ndeki ESınav Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri ehliyet sınavına girmek için Esınav merkezine gelen bir kişinin kontrol noktasındaki hareketlerinden şüphelendi. Şahıs, sınav alanına girmek için xray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şahsın şüpheli tavırları üzerine arama yapılmasına karar verildi.
Yapılan aramalar sırasında şoka uğrayan ekipler, şahsın tişörtünün yakasına gizlenmiş halde sesi aktaran cihaz, kemerinin altına bağlanmış halde internet sağlayan wifi cihazı ile kulağında ise mini kulaklık ele geçirdi.
Polis ekipleri üzerindeki kopya düzeneği sökülen şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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