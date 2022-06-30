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Yazın spor sakatlanmalarına dikkat Spor hekimleri sakatlanmalara karşı uyardı Dr. Dündar: “Bilinçsizce yapılan spor, sakatlık riskini artırıyor” Türkiye’deki 150 spor hekiminin 2’si Gaziantep’te

İHA

Yazın spor sakatlanmalarına dikkat Spor hekimleri sakatlanmalara karşı uyardı Dr. Dündar: “Bilinçsizce yapılan spor, sakatlık riskini artırıyor” Türkiye’deki 150 spor hekiminin 2’si Gaziantep’te

Türkiye’de çok bilinmeyen ve az sayıda bulunan spor hekimleri, vatandaşları spor sakatlanmalarına karşı uyardı. Gaziantep’te görev yapan 2 spor hekiminden biri olan Dr. İbrahim Dündar, bilinçsizce yapılan sporun ağır sakatlanmalara yol açabildiğini söyledi.
Koronavirüs salgınının etkisini yitirmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte spora ağırlık verilmesi, sakatlıkları da beraberinde getiriyor. Bilinçsizce yapılan spor, ağır sakatlıklara yol açabilirken, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası’nda görevli spor hekimleri Ömer Özkan ve İbrahim Dündar, vatandaşları spor sakatlanmalarına karşı uyardı.

Spor hekimliği her hastanede yok
Türkiye’deki hastanelerde sınırlı sayıda bulunan Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Spor Hekimliği bölümü, bölgedeki sporculara sağlık hizmeti sunuyor. Amatör ya da profesyonel sporcuların herhangi bir fiziksel yaralanmaları sonucunda kısa süre içerisinde iyileşebilmelerini sağlayan spor hekimleri, sakatlıkları başarılı tedavi yöntemleriyle kısa sürede iyileştiriyor.

“Sporcu yaralanmasına ilk tanıyı biz koyuyoruz”
Gaziantep’te 2 yıldır görev yaptığını aktaran Spor Hekimi Uzman Dr. Ömer Özkan, şu anda Gaziantep’te sadece 2 spor hekimi olduğunu kaydetti. Spor hekimliğinin özel bir branş olduğunu söyleyen Özkan, “Sporcuların yaralanmaları, bunların takibi, geri dönüşleri, sporla alakalı herhangi bir bilgi, danışmanlık, doping gibi konularda destek oluyoruz. Spor hekimliğinin cerrahi bir müdahalesi yok, dahili branşlar arasında sınıflandırılıyor. Ancak yaralanma meydana geldikten sonra sporcunun cerrahiye yönlendirilmesi kararında da yine biz de bulunuyoruz. Sporcu yaralanmasında ilk tanıyı biz koyuyoruz. Şu an yavaş yavaş bize başvuran sporcu sayımız artıyor” ifadelerini kullandı.

“Spor hekimliği çok bilinmiyor”
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 yıldır görev yaptığı ifade eden Spor Hekimi Uzman Dr. İbrahim Dündar, spor hekimliğinin çok bilinmediğini vurguladı. Sporcu yaralanmaları ve rehabilitasyonlarının yanı sıra sporcuların beslenmesi, ilaç ve doping konusunda sporculara yardımcı olduklarını kaydeden Dündar, “Günlük ortalama 1520 civarı hastamız oluyor. Sporcu sağlık raporlarını hazırlıyoruz, lisans muayenelerini yapıyoruz. Daha çok sporcu yaralanmaları ve onların rehabilitasyonuyla ilgileniyoruz. Bizim ortopediden farkımız onlar cerrahi gerekliliğe bakması. Onlar cerrahi müdahalede bulunabiliyor. Biz, ilaç ve tedavinin ardından egzersiz desteği sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bilinçsizce yapılan spor sakatlık riskini artırıyor”
Sporcuların sakatlanma sonrası spora geri dönüşüyle ilgili testler yaptıklarını paylaşan Dündar, “Bizim için herhangi bir spor branşının farkı yok. Bilinçsizce yapılan sporda sakatlık riski artıyor, özellikle halı sahalarda çok karşılaşıyoruz. Türkiye’de yaklaşık 150 civarı spor hekimimiz var. Bunlardan 4050 civarı devlet hastanelerinde görev yapmaktadır. Sporcuya yönelik besin ve enjeksiyon tedavimiz de oluyor. Spor yaparken yaralanma sonrasında zaten ilk olarak acil servislere başvurulması lazım. Ardından bize yönlendirilmeleri gerekiyor. Başlangıç olarak soğuk uygulamak ve yaralanan bölgenin sabitlenmesi uygundur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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