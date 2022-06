Baklava yapımına yemin ederek başlıyorlar

Gaziantep'te Hamido Baklavaları'nda tüm ustalara yemin ettirilerek imalat yaptırılıyor. Ustalara ettirilen yemin, baklavanın satıldığı iş yeri ve bayilerinde çerçeveletilerek asıldığı gibi, internet sitesinde de yayınlanıyor.

Baklavasıyla meşhur Gaziantep’te baklava ustaları işe başlamadan önce yemin ediyor. Gaziantep’in meşhur baklavacısı Hamido Baklava, yemin metnini çerçeveletip iş yerlerine astırıyor. Hamido Baklavaları ortağı ve İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, ustalardan en lezzetli ve kaliteli tatlıları imal edilmesini istediklerinin ve evlatlarına yediremeyecekleri ürünü asla imal etmeyeceklerinin altını çizdi.

Bozkurt, “Hamido Yemini” metninin şu şekilde olduğunu ifade etti, “Üretip sattığım her malın arkasında duracağıma, vicdanımla baş başa imalat yaparken, vebal, sorumluluk, kul hakkı gözetmeye, sevdiklerime ve evlatlarıma yediremeyeceğim hiçbir ürünü müşterilerime satmayacağıma, ham maddenin özünü bozacak; hile, tağşiş, kanserojen, koruyucu gibi sağlığa aykırı hiçbir katkı maddesi kullanmayacağıma namusum, şerefim ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim”



“Evlatlarımıza yediremeyeceğimiz ürünü asla üretmiyoruz”

Behzat Bozkurt yeminle ilgili yaptığı açıklamada, “Bizler evlatlarımıza yedirmeyeceğimiz ürünü asla imal edip satmıyoruz. Çalışma anlayışımız ve vizyonumuzu bir metin haline getirelim istedik. Hamido yemini aynı zamanda çalışma anlayışımızı en iyi şekilde yansıtmaktadır. Şu an imalatımızda da, satış yerlerimiz ve bayilerimizde de bu metni çerçeveletip asıyoruz. Yeni işe başlayacak personel adaylarımız bu yemini okuyarak ve bu yemine sadakatle bağlı kalacaklarına söz vererek iş başı yapmaktadırlar” dedi.



"Mihenk taşımız dürüstlük"

Kısa sürede çok büyük başarıların altına imza attıklarının altını çizen Bozkurt, “Başarımızın altındaki en önemli mihenk taşı dürüstlük ve helalinden kazanç prensibinden asla taviz vermememizdir. Bugün yeni ticarete atılacak gençlere de tavsiyemiz hangi işi yapacak olurlarsa olsunlar, kendilerine yapılmasını istemedikleri şeyi başkasına asla yapmasınlar ya da kendileri için neyi istiyorlarsa başkaları için de onu istesinler. Dürüst tüccarın Allah her zaman yanındadır” şeklinde konuştu.



“Tüm ürünlerimizde yüzde 100 tahlil garantiliyiz”

Bozkurt, “Biz sağlığa zararlı hiçbir katkı maddesini kullanmıyoruz ve tüm ürünlerimizde yüzde 100 tahlil garantiliyiz" diye konuştu.

Bozkurt son olarak, tüketicilerin mutlaka ürün aldıkları yeri sorgulamalarını ve akıllarında tereddüt oluştuğunda derhal ürünü tahlil ettirmelerini önerdiklerini ifade etti.

