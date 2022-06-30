Gaziantep Sanat Akademisi’nde çocuk sanat kursları başladı 14 branşta verilen kültür ve sanat eğitimleri yaz boyunca devam edecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 20212022 Eğitim ve Öğretim döneminin bitmesiyle, yaz dönemi çocuk sanat kurslarını başlattı. 716 yaş aralığındaki çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine artırmayı hedefleyen kurslar, yaz boyunca devam edecek.

Gaziantep Sanat Merkezi’nde 20 Haziran tarihinde başlayan yaz kurslarında; resim, tasarım, ritim, drama, el sanatları, seramik, keman, mozaik, bağlama, gitar, piyano, ebru, kalimba ve yöresel halk oyunları olmak üzere 14 branşta eğitim veriliyor. Kursiyerler, branş eğitimlerine göre bireysel ya da grup galinde her gün ders alıyor.

Kayıt alımlarının devam ettiği kurslarda şu anda yaklaşık 400 kursiyer eğitim görüyor. Toplamda 3 ay sürecek kurslar, 6’şar hafta olarak 2 kurdan oluşuyor. 1’inci kur 20 Haziran 29 Temmuz tarihlerinde başlarken, 2’nci kur 1 Ağustos 9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Kurların bitmesiyle öğrencilerin eserleri yaz sonu düzenlenecek sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Gaziantep Sanat Merkezi resim öğretmeni Selin Maraz, yaz kurslarının yoğun geçtiğini ifade ederek, “Çocuklar burada çok keyifli zamanlar geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı en büyük hizmetlerden birisi olarak görüyorum. Çocuklar ilgi alanlarına göre kendilerini yeterli hissettikleri alanlarda yeteneklerini keşfetmeye çalışıyorlar. Bazı koşullarda bunları yakalayamayabiliyorlar, burası hem ücretsiz olması açısından hem de bütün malzemeleri burada vermemiz açısından çocuklara büyük bir fırsat sağlıyor” dedi.

3 yıldır Gaziantep Sanat Merkezi’nde kurs eğitimi gören, 11 yaşındaki Elif Ecrin Durmaz, daha önce de ebru sanatı ve mozaik alanlarında eğitim aldığını belirterek, “Kurs çerçevesinde şu anda seramik eğitim alıyorum. Bu benim yaz tatilimde vakit geçirmemi sağlıyor. Sanatla uğraşmak mutlu hissettiriyor” diye konuştu.

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