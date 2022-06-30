İşyerinden klima ve motosiklet çalan hırsızlar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşyerinden klima ve motosiklet çalan hırsızlar kamerada

İHA

İşyerinden klima ve motosiklet çalan hırsızlar kamerada

Gaziantep’te bir işyerinden klima, motosiklet ve malzeme çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.
Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde bulunan bir işyerinden klima, motosiklet ve malzeme çalan S.A.T isimli şüpheli yakalandı. Hırsızın malzemeleri çalma anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep Sanat Akademisi’nde çocuk sanat kursları başladı 14 branşta verilen kültür ve sanat eğitimleri yaz boyunca devam edecek
YEREL HABERLER Gaziantep Sanat Akademisi’nde çocuk sanat kursları ...
Baklava yapımına yemin ederek başlıyorlar
YEREL HABERLER Baklava yapımına yemin ederek başlıyorlar
Yazın spor sakatlanmalarına dikkat Spor hekimleri sakatlanmalara karşı uyardı Dr. Dündar: “Bilinçsizce yapılan spor, sakatlık riskini artırıyor” Türkiye’deki 150 spor hekiminin 2’si Gaziantep’te
YEREL HABERLER Yazın spor sakatlanmalarına dikkat Spor hekimleri ...
Merinos Spor Kulübü Başkanı Ali Atalar oldu
YEREL HABERLER Merinos Spor Kulübü Başkanı Ali Atalar oldu
Polisi bile şaşırtan kopya düzeneği
YEREL HABERLER Polisi bile şaşırtan kopya düzeneği
Tekstil öğretmenleri SANKO tekstilde işbaşı eğitimine katıldı SANKO Holding personel direktörü Gündüz Taşkın: ''SANKO grubu olarak mesleki eğitimi önemsiyor ve destekliyoruz'' Tekirdağ Çerezköy Halit Narin MTAL Tekstil öğretmeni Mahan: ''Tekstil alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri SANKO tekstil sayesinde gördüm'' İstanbul kağıthane Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi Tekstil öğretmeni Kılıç: “Eğitim ve sanayinin iş birliği böyle olur''
YEREL HABERLER Tekstil öğretmenleri SANKO tekstilde işbaşı eğitimine ...
İş yerinden çuvalla malzeme çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinden çuvalla malzeme çalan hırsızlar yakalandı
MMT Amerikan hastanesi 3. şubesini Tarsus'ta açtı
YEREL HABERLER MMT Amerikan hastanesi 3. şubesini Tarsus'ta açtı
Tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay’ın avukatlarından açıklama Başkan Ay’ın tutukluluğuna itiraz edilecek Baro Başkanı Kahraman: "Tutuklama kanunen de mümkün değil"
YEREL HABERLER Tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ...
CHP'li Özel: Asgari ücrete yüzde 40 zam bekliyoruz
YEREL HABERLER CHP'li Özel: Asgari ücrete yüzde 40 zam bekliyoruz
Nefes borusuna fıstık kaçan sürücüye, polisten Heimlich manevrası
YEREL HABERLER Nefes borusuna fıstık kaçan sürücüye, polisten ...
8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, turnuvada 2 altın madalya 1 kupa kazandı
YEREL HABERLER 8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası SANKO ...
Tahmazoğlu domates ve biber hasadı yaptı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu domates ve biber hasadı yaptı
Prof. Dr. Avni Gökalp için emeklilik töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Avni Gökalp için emeklilik töreni ...
Naci Topçuoğlu MYO kariyer günleri etkinliği
YEREL HABERLER Naci Topçuoğlu MYO kariyer günleri etkinliği
Şehitkamil'deki lise öğrencilerine dizüstü bilgisayar ödülü
YEREL HABERLER Şehitkamil'deki lise öğrencilerine dizüstü bilgisayar ...
Gaziantep'te göçmenlere yönelik denetim
YEREL HABERLER Gaziantep'te göçmenlere yönelik denetim
BDDK kararı ile krediler durdu GTO Başkanı Yıldırım: ''Serbest piyasa modelinden gittikçe uzaklaşıyoruz''
YEREL HABERLER BDDK kararı ile krediler durdu GTO Başkanı Yıldırım: ...
Seyir halinde nefesi kesilen kamyon sürücüsünü polisler hayata döndürdü
YEREL HABERLER Seyir halinde nefesi kesilen kamyon sürücüsünü ...
Oğuzeli MYO'da mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Oğuzeli MYO'da mezuniyet sevinci
Firari DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Firari DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı
Gaziantep'te, firari DEAŞ'lı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, firari DEAŞ'lı yakalandı
Eşi ve 2 çocuğunu rehin alan baba, sınır dışı edilecek
YEREL HABERLER Eşi ve 2 çocuğunu rehin alan baba, sınır dışı ...
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay, tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay, tutuklandı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.