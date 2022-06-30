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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alfa Romeo Tonale Gaziantep’te tanıtıldı

İHA

Alfa Romeo Tonale Gaziantep’te tanıtıldı

Alfa Romeo’nun merakla beklenen kompakt SUV Modeli ‘Tonale’ Gazianteplilere özel bir etkinlikle tanıtıldı.
Markanın Gaziantep’teki güçlü temsilcisi Topçuoğlu Otomotiv’de gerçekleştirilen özel etkinlikte “online.alfaromeo.com.tr” den ön satışına başlanan Tonale’nin 1.5 litre 160 beygirlik hibrit motorlu lansmana özel versiyonu “Edizione Speciale” müşterilerle buluşturuldu.
Alfa Romeo, kompakt SUV pazarına iddialı bir giriş yapan modeli Tonale’yi ülke genelinde tanıtmayı sürdürüyor. Markanın yetkilileri, yurt genelindeki bayilerini ziyaret ederek Tonale’yi bizzat tanıtıyor ve müşterilerle buluşmayı sürdürüyor. Bugüne kadarki en teknolojik Alfa Romeo modeli olan ve büyük bir ilgiyle karşılanan Tonale, hibrit teknolojisinden ikinci seviye otonom sürüşe kadar birçok yenilikçi teknolojiyi Alfa tasarım DNA’sı ve performans ile birleştiriyor.
Alfa Romeo Tonale’nin tanıtımı vesilesiyle Gaziantep Topçuoğlu Otomotiv’i ziyaret eden Pazarlama Müdürü Övgü Özarpacı, “24 haziran’da tanıttığımız ve ön siparişe açtığımız modelimizin lansmana özel versiyonu büyük ilgi gördü ve 100 adet aracımız 15 dakika içerisinde satıldı. Tonale’nin gördüğü ilgiden çok memnunuz” dedi. Özarpacı ayrıca “Alfa Romeo markasını başarıyla temsil eden güçlü iş ortağımız Topçuoğlu Otomotiv ailesi ile iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Değerli bayimizin titiz ve özverili çalışmalarıyla müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz ve Gaziantep’teki iş hacmimizi Tonale ile büyüteceğiz” dedi.
Alfa Romeo’nun Gaziantep’teki temsilcisi Topçuoğlu Otomotiv Genel Müdürü Gökhan Özil ise, Tonale’yi Gazianteplilerle buluşturdukları için duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özil, “Alfa Romeo Tonale ile Premium Kompakt Suv segmentinde iddialıyız” şeklinde konuştu.
5 yıl uzatılmış garantili olarak satışa sunulan ve büyük ilgi gören Alfa Romeo Tonale, ilk etapta lansmana özel 1.5 litrelik, 160 HP’lik Hibrit motorlu “Edizione Speciale” versiyonu ile tercih edilebilecek. Otomobilin 1.6 litrelik dizel motorlu ve otomatik vites seçenekli versiyonu Eylül ayından itibaren satışa sunulacak. Önümüzdeki yıl ise 275 beygir gücündeki Q4 dört çeker şarj edilebilir hibrit seçeneği ülkemiz yollarıyla buluşacak.
24 Haziran tarihinde ön satışına başlanan Alfa Romeo Tonale’ye, 1 milyon 399 bin TL’lik fiyatla sahip olunabiliyor.
3 Zengin Donanım Seçeneği ve Lansman Özel Versiyonu “Edizione Speciale”
Alfa Romeo Tonale, Türkiye’de, Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere 3 donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Giriş versiyonundan itibaren anahtarsız giriş ve çalıştırma; Akıllı Adaptif Cruise Control, ön ve arka park sensörleri, 12,3 İnç FullDijital Hayalet Gösterge Paneli ve 10,25” inç Multimedya Ekranı ile Kablosuz Apple Car Play ve Android Auto gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor. Bu üç donanım paketinin üstünde ise Lansman Özel Serisi “Edizione Speciale” yer alacak. Standard donanım paketlerinin satışına Eylül ayından itibaren, sınırlı sayıdaki lansman özel serisi Edizione Speciale ise 24 Haziran tarihinden itibaren ön satışa açılacak. Ediziona Speciale, 160 beygirlik hibrit motor seçeneği ile alınabilecek ve serinin en donanımlısı Veloce’den farklı olarak 20 inç jantlar, özel logo ve özel alcantara döşemeleri ile ayrışan Speciale’de ikinci seviye otonom sürüş özelliklerini barındıran Advanced Driving Assistance Pack ve 5 yıl uzatılmış garanti de fiyata dahil olacak. Alfa Romeo Tonale’nin Edizione Speciale özel versiyonu 7 ileri otomatik şanzımanlı ve 1.5 litre 160 HP’lik değişken geometrili Turbo motor ve 48volt “P2” elektrik motoru mild hibrit versiyon ile satışa sunuluyor. Bu versiyon performansını yeni, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Tonale’nin hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, “yüzde 100 elektrikli modda kalkış” yapabilmesine (elaunch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (ecreep) imkan sağlıyor. Tonale, sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan da ilerleyebiliyor (equeueing) ve tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (epark).
Kompakt sınıf için iddialı boyutlara sahip olan model, 4,53 metre uzunluk, 1,84 m genişlik ve 1,6 m yüksekliğiyle Alfa Romeo'ya özgü, yenilikçi tasarım anlayışını yansıtırken, geçmişle gelecek arasında kusursuz bir uyum sergiliyor. Yeni Full LED Matrix “3+3” Üç modüllü farlar, otomobilin ön kısmında benzersiz bir görünüm oluştururken, gündüz sürüş farları, dinamik sinyaller ve “Karşılama ve Uğurlama” işlevleri ile her zaman en iyi aydınlatma koşullarını sunuyor. Üç modüllü far, hayatı kolaylaştıran ve sürüş güvenliğini destekleyen farklı teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Otomobilin çekiciliği ve dinamizmi, 8C Competizione tarzında arka camı kadar, “çevirmeli telefon kadranı”nı andıran jantlarıyla da Alfa Romeo tarzını yansıtıyor. Kabin içinde ise alüminyumun sağlamlığı ve Alcantara, deri koltukların sıcaklığı ve yumuşaklığı konforlu yolculuğu garanti ediyor. Üst düzey kalitedeki malzemelerin kombinasyonu, genç, şehirli ve dinamik kullanıcıların kişiliğini yansıtıyor. Tonale’nin “Teleskopik” gösterge paneli ve 3 kollu spor direksiyon ve direksiyondan kumanda edilen aliminyum vites kulakçıkları gibi detaylar, markanın ruhuna sadık kalarak sürüş tutkunlarına dinamik bir iç mekan sunuyor.
Geniş Ekran ve Sezgisel HMI Arayüz
Alfa Romeo Tonale, segmentinde bir ilk olan toplam 22,5 inçlik 2 büyük ekrandan oluşan sofistike, smooth ve sezgisel bir kullanım sunan İnsan Makine Arayüzü'nden (HMI) oluşan yeni bir bilgieğlence sistemi sunuyor. Kişiselleştirilebilen Android işletim sistemi ve 4G bağlantılı kablosuz havadan (OTA) güncellemelerle yeni bilgieğlence sistemi her zaman güncel içerik, işlev ve hizmetler sunuyor. Gösterge panelinin ortasında, geleneksel “teleskopik” tasarımıyla, otomobilin tüm verilerine ve otonom sürüş teknolojileri ayarlarına erişim sağlayan tamamen dijital 12,3 inç TFT ekran bulunuyor. Gösterge ayrıca, Gelişmiş (Evolved), Rahatlatıcı (Relaxed) ve markanın ikonik renklerine sahip Gelenekçi (Heritage) olmak üzere üç seçenek halinde yeniden yapılandırılabiliyor. Ön konsolun ortasına yenilikçi 10,2 inçlik dokunmatik ekran güncel akıllı telefonlarla benzer kullanım arayüz ile kullanım kolaylığı sunuyor. Her kullanıcının kendine ait otomobil ayarlarının ve uygulamaların olduğu bir anasayfa oluşturabildiği, “Sürükle ve bırak” mantığı ile kullanılan arayüz kişiselleştirme, sezgisel bir kullanım sunma ve gelişmiş grafik bileşenler ile widget'lar ile çalışmak üzere geliştirilmiş olmasıyla dikkat çekiyor. Yatay kaydırma ile Alfa D.N.A., radyo, medya, telefon, uydu navigasyon, klima, bağlantılı hizmetler ve ADAS olmak üzere menülere ulaşılabiliyor.
Yeni ADAS sistemleri, 2’nci seviye otonom sürüş
Tonale, sürüş keyfini engellemeden maksimum sürüş güvenliği sunmak üzere; hızlanma, fren ve şerit takibini otomatik yöneten 2’inci seviye otonom sürüş için yeni Alfa Romeo Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatıldı. Tonale, otomobilin çevresini dikey ve yanal olarak izleyen ön kamera ile “Akıllı Uyarlanabilir Hız Sabitleme” (IACC) ve “Şerit Ortalama” (LC) sistemlerini birleştirerek Seviye 2 otonom sürüşü mümkün kılıyor. Sistem, öndeki araçlarla güvenli bir mesafeyi korumak için otomobilin hızını otomatik olarak ayarlayan “Akıllı Uyarlanabilir Hız Sabitleme”, “Trafik İşareti Tanımlama Sistemi” ve “Akıllı Hız Sabitleme” sistemlerini kullanıyor. Entegre kamerayı kullanan sistem trafik işaretlerini algılıyor, bunları ekranda gösteriyor, sürücüyü mevcut hız sınırı konusunda uyarıyor ve sürücünün hızını tespit edilen sınıra düşürmesini öneriyor. Sürücü kabul ederse, hız sabitleyici ayarları otomatik olarak ayarlanıyor. Şerit Ortalama sistemi ise yoğun trafik koşullarında bile aracı şeridin ortasında tutmak için aracın yanal hareketini kontrol ediyor.
Güvenliğe hizmet eden yenilikçi sistemler ve NFT sertifikası
Alfa Romeo’nun kompakt SUV segmentindeki yeni kozu, NFT (değiştirilemeyen dijital varlık) dijital sertifikasıyla satışa sunulan ilk otomobil olarak da fark oluşturuyor. Tonale’de ayrıca yenilikçi donanım ve teknolojiler standart olarak sunuluyor. Yaya veya bisikletliyi algılayarak sürücüyü tehlikeye karşı uyaran ve çarpışmayı önlemek veya için aracı tamamen durduran “Hassas Yol Kullanıcıları ile Otonom Acil Durum Fren” veya sürücü yorgunluğunu algılamak için aracın hareketlerini denetleyen “Sürücü Yorgunluk Algılama” gibi sistemler, Tonale’deki standart özelliklerden birkaçı olarak öne çıkıyor. Otomobilde ayrıca “Arka Koltuk Hatırlatma Uyarısı” da bulunuyor. Sistem, bagaj kapağından arka koltuğa yerleştirilen nesneleri algılayabiliyor. Tonale’de “Kör Nokta Algılama”, “Arka Çapraz Trafik Uyarısı”, gibi güvenlik unsurları da yer alıyor. “360 Görüşlü Kamera” ön ızgaraya, dikiz aynalarına ve bagaj kapağına entegre edilen dört adet yüksek çözünürlüklü kamera ile yakaladığı aracın çevresine ait görüntüyü kılavuz çizgileriyle birlikte 10,2 inçlik dokunmatik ekranda gösteriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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