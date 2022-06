Gençlere spor çağrısı

Şahinbey Belediyesi Yaz Spor Okulları programına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başta gençler olmak üzere 7’den 77’ye herkesi spor yapmaya davet etti.

Şahinbey Belediyesi tarafından sporun ve gençlerin gelişimi adına yapılan Yaz Spor Okulları programına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerle ayak tenisi, futbol oynayıp, ok attı. Sporun ayrıcalıklarına anlatan Başkan Tahmazoğlu, herkesin spor yapması gerektiğini ifade etti.

16 branşta spor imkanı

Tahmazoğlu, herkesin mutlaka bir spor dalı ile uğraşması gerektiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak 6 takdir alan her öğrenciye bisiklet hediye ediyoruz. Bisikletleri alan öğrencilerimiz bisikletleri kullandıklarında aynı zamanda spor yapmış olacaklar. Böylelikle hem başarıyı hem de spor yapmayı teşvik etmiş oluyoruz. Şahinbey Belediyemiz ve Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla yaz spor okulları düzenliyoruz. 16 ayrı branşta basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, taekwondo, karate, okçuluk, atletizm, flor curling, wushu, dart, satranç, yüzme, ayak tenisi, akıl oyunları, masa tenisi gibi branşlarda gençlerimiz spor yapacaklar. Spor yapmak insanı zinde ve sağlıklı tutar. Bende fırsat buldukça sporumu yapıp, herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Öte yandan her yıl binlerce öğrencinin eğitim aldığı yaz spor okullarında bu yılda branş eğitim uygulamaları 16 farklı branşta uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.