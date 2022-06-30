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Fadıloğlu, Çıksorut bölgesindeki yatırımları ve değişimi anlattı Fadıloğlu, Çıksorut Millet Bahçesi’ni gezdi

İHA

Fadıloğlu, Çıksorut bölgesindeki yatırımları ve değişimi anlattı Fadıloğlu, Çıksorut Millet Bahçesi’ni gezdi

Çıksorut Millet Bahçesi’ni gezen ve vatandaşla sohbet Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Geçmiş dönemde 6 mahalleye hitap eden bu noktada maalesef metruk yerler vardı, sanayi tesisleri vardı” diyerek, bölgeye yaptıkları yatırımlarla ilgili bilgi verdi.
Gerçekleştirdiği birbirinden önemli yatırımlarla Çıksorut bölgesinin çehresini değiştiren ve mahalle sakinlerinin istifade edeceği çok nitelikli yatırımları tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bölgeye yatırımların devam edeceğini kaydetti.
Son olarak Çıksorut Millet Bahçesi içerisine yapılan; Türkiye’de, uluslararası standarda uygun ilk ve tek olma özelliği taşıyan Pump Track Parkı yerinde inceleyen ve vatandaşla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bölgeyle ilgili açıklamada bulundu.
“Planlama düzgün yapılırsa, şehir ona göre rahatlar”
Daha bölgeye; millet bahçesi, spor kompleksi ve stadyum, sosyal tesis, aile sağlığı merkezi, kütüphane, ticaret ünitesi, pazar yeri, muhtarlık bürosu gibi yatırımlar yaptıklarını anımsatan Başkan Fadıloğlu, “Şu anda Çıksorut Millet Bahçesindeyiz. Yaklaşık 55 bin metrekare alanın tamamı kamulaştırılarak yapılmış bir park. Her zaman şunu söylüyoruz, planlama düzgün yapılırsa, şehir ona göre rahatlar. Geçmiş dönemde 6 mahalleye hitap eden bu nokta da maalesef metruk yerler vardı, sanayi tesisleri vardı. Bunlar tek tek kamulaştırıldı. Burada binlerce kamyon dolgu yapıldı. 6 metrenin üzerinde dere kenarına yollar yapıldı, alternatif yollar açıldı” şeklinde konuştu.
“Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”
“Tabii yalnızca yeşil alan yapmakla olmuyor” diyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Diğer sosyal donatıları da bu mahalleye kazandırmak gerekti. İlk önce kütüphanesini yaptık. Bu kütüphanenin olduğu yerde geçmiş dönemde bir düğün salonu vardı ve belediyenin kirasındaydı. Biz orayı boşalttıktan sonra çok nitelikli bir kütüphane yaptık. Allah’a şükür son 34 yıldır da üniversiteye girme fırsatı bulan birçok gencimiz oldu. Yine bu bölgede sıkıntılı bir söz konusu vardı, Tüfekçi Yusuf Parkı’nda bizim küçük bir taziye evimiz vardı. Fakat nüfusu yoğun olan bu bölgede daha geniş bir alana ihtiyaç vardı. Kütüphanenin az ilerisinde çok nitelikli iki tane taziye evini hizmete aldık. Yalnızca onu hizmete almakla kalmadık, diğer taraftaki mevcut sağlık ocağı artık ekonomik ömrünü doldurmuştu ve bu bölgede okul ihtiyacı vardı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz çalışma neticesinde eski sosyal tesisinin olduğu yere şu anda 24 derslikli okul yapıldı ve mahallenin hizmetine sunuldu. Biz de onun hemen gerisine, mevcut taziye evinin yanına nitelikli bir sağlık ocağı, karşısına da eczanelerden oluşan bir ünite merkezini burada hizmete aldık. Ayrıca yeni bir pazar yeri ve içerisinde stadyum olan bir spor kompleksini halkımızın hizmetine sunduk. Ben, bu projelerde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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