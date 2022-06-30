Park halindeki otomobilin camını kırıp telefonu çaldı

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, park halindeki otomobilin camını kırarak içindeki cep telefonunu çalan A.V, güvenlik kameralarından belirlenip yakalandı. Adliyeye sevk edilen A.V, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Nuri Pazarbaşı Mahallesinde geçen pazartesi günü meydana gelen olayda, gece saatlerinde park halindeki otomobilin camını kıran şüpheli, içerideki cep telefonunu çalarak kaçtı. Sesi duyarak olayı fark eden araç sahibi, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.V. olduğunu saptadı ve adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen A.V., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-06-30 17:05:21



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