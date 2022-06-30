Şahin, Gaziantep'teki kadına yönelik projeleri anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Polonya’nın Katowice kentinde düzenlenen 11’inci Birleşmiş Milletler (BM) Habitat Dünya Şehircilik Forumu’ndaki "Kadın Liderliğindeki Şehirleri Destekleyen, Kadın Liderliğindeki İşletmeler" forumunda konuşma yaptı.

Fatma Şahin, forumdaki konuşmasında Gaziantep’te ikamet eden kadınlara Gaziantep Büyükşehir olarak pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, ekonomi, istihdam, meslek edindirme, sağlık ve eğitim gibi konularda destek olduklarını söyledi.

“Annelere iş hayatında destek olmak için kreş desteği veriyoruz”

Başkan Şahin, anne ölümleri olmasın ve bebekler prematüre doğmasın diye çocuk henüz anne karnındayken anne adayına “Anneye Süt Bebeğe Can” projesi çerçevesinde süt dağıttıklarını ifade ederek, “Anne adaylarımızın düşük tehlikesinden uzak tutuyoruz. 45 günde bir 12 litre süt dağıtarak günde bir bardak süt içmelerini ve sağlıklı bir gebelik süreci geçirmelerini sağlıyoruz” dedi.

Bebek doğduktan sonra da ‘Hoş geldin minik hemşerim’ dediklerini anlatan Şahin, “Bebek 2 yaşına geldiğinde bakım ihtiyacı doğuyor. Bu konuda da kadınlarımızın yanındayız. Çünkü kadından çok şey bekleniyor. Hem çocuk yapsın hem kariyer yapsın hem toplumsal kalkınmanın bir parçası olsun diyerek düşünüldüğünde kadınlarımızın sosyal desteğe olan ihtiyacının ne denli yüksek olması gerektiği ortaya çıkıyor. Bu çerçevede annelerimize okul öncesi eğitimde kreş desteği veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğitim hayatı yarıda kalan kadınlar Gasmek’lerde meslek sahibi oluyor”

İl genelinde hizmet veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’na (GASMEK) da değinen Şahin, okul okuyamayan kadınların ekonomik özgürlüğünü elde edebilmesi için onları meslek sahibi yaptıklarının altını çizerek, “Kadın ve erkek arasındaki bakış açısının tam anlamıyla yerel ve merkezi yönetime sirayet etmesi için kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü alması ve meslek edinmesi çok önemli. Bu bakış açısından hareket ederek yürüttüğümüz çalışmalar diğer belediyelere de örnek oldu” ifadelerini kullandı.

Şahin, meme kanserinin kadınlar için en önemli sorunlardan birisi olduğunu ifade ederek,

“Kadınlarımız, meme kanserinde erken teşhis koyulmadığı takdirde çok ciddi sıkıntılara gebe kalabiliyor. Bu gibi sıkıntıların yaşanmaması için şehir merkezi ve kırsal mahallelerde kadınlarımıza ulaşmak için KETEM merkezlerimizi devreye soktuk. Bu erken sistemi sayesinde birçok kadın vatandaşımızda meme kanserinde ileri bir seviyede teşhis konulmasının önüne geçmiş olduk. Ayrıca bu merkezleri, KETEM erken tanı araçlarıyla destekledik. Gezici otobüslerimiz aracılığıyla ulaştığımız onlarca kadın muayene sonrası meme kanseri olduğunu öğrendi. Meme kanseri olduklarından haberleri yoktu. Erken tanı sayesinde tedaviye başlayan kadınlarımız, çok hızlı bir şekilde sağlığına kavuştu” ifadelerine yer verdi.

“Gaziantep Büyükşehir’de önemli birimlerin başında ehliyet sahibi kadın yöneticiler var”

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk kadın bakanı, Gaziantep’in ilk kadın milletvekilli ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduğuna dikkati çeken Şahin, “Kadın başlığına ilişkin yapıcı çözümler üretme konusunda yalnızca kadınlarla bir araya gelmek yeterli gelmez. Biz kadın meselesini sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası yapmalıyız. Kadınsız demokrasi ve kalkınma olmaz. Bu anlayışı toplumun bütün gruplarına benimsetmemiz gerekiyor. Kadın meselesine tek bir cinsiyet perspektifinden bakmadığımızda, bu toplumsal meseleye erkek düşüncesini de sirayet ettirdiğimizde bu başlıkta yavaş ilerleriz. Kadın konusundaki temel yaklaşımların devlet politikası ile kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Devletinizin duruşu, hukuki düzenlemeleri, devletinizi bu konuya ayırdığı bütçe ve yönetişim kapasitesini net bir şekilde organize etmeniz gerekiyor. Bugün Gaziantep Büyükşehir’de fen işleri, mali işler, kültür, makine ve mimari altyapı gibi bir belediyede beklediğiniz büyük işleri somutlaştıracak birimlerin başında birer kadın var. Bu bir duruştur. Onlar kadın olduğu için bu görevde değiller. Onlar ehliyet sahibi olduğu için bu görevlere getirildiler” diye konuştu.

11’inci BM Habitat Dünya Şehircilik Forumu’nda geçekleştirilen “Yerel Çözümler Küresel Tartışmalar” konulu forumda ise Başkan Şahin, göçün meydana getireceği sıkıntıların önüne geçmek amacıyla Türkiye’de yalnızca bu konuyla ilgilenen bir müdürlük kurduklarını kaydederek, göç planlamasında Gaziantep Büyükşehir olarak oluşturdukları yol haritasından bahsetti.

Başkan Şahin, son olarak daha adil, sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek için kentsel yönetişim ve planlamaya ilişkin anlatılar ve yaklaşımların konuşulduğu, "Görev Odaklı Kalkınma ile Adil Kentsel Geleceğin Şekillenmesi" konulu panelde öncü şehir liderleriyle bir araya geldi. Şahin, oturumda sıfır atık projesi, sığınmacı konusu, “Gaziantep Modeli” konularına değinerek EBRD ile Londra’daki yeşil şehir sürecini anlattı.

Öte yandan Polonya ziyaretinde Şahin, katıldığı Dünya Şehircilik Forumu’nu düzenleyen BM Habitat Örgütü yöneticisi Maimunah Mohd Sharif ile iş birliği protokolü imzaladı.

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