Otomobilden cep telefonu çalan şüpheli önce kameraya sonra polise yakalandı

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Gaziantep’te park halindeki otomobilin camını kırarak cep telefonu çalan şüpheli şahıs önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.



Nuripazarbaşı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin camını kırarak içeride bulunan cep telefonunu çalan şüpheli şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda park halindeki otomobilde hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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