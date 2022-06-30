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Sanko'da devir teslim Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığını Zeki Konukoğlu’na devretti

İHA

Sanko'da devir teslim Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığını Zeki Konukoğlu’na devretti

Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini, SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu’na devretti.
SANKO Okulları Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet töreninde Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini, SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu’na devretti.
“her yeni gelen bir yenilikler açar”
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Bir göreve geldiğinizde orada belirli bir süre kalın ondan sonra ayrılın. Ben SANKO Holding’ten ayrılacağımı 15 yıl önce anons ettim. Burada 9. Yılımda dedim ki artık ben gideyim Zeki gelsin çünkü Adil sıradadır. Çünkü her gelen bir yenilikler açar. Yeni geldiği zaman yeni bir dönem başlıyor. O yüzden ben Zeki’nin benden daha iyi yöneteceğine ve daha ileriye gideceğine inanıyorum” dedi.
“İlk hedefimiz yeni bir kampüs”
SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu, “Abdulkadir abim, büyük bir başarıyla sürdürdüğü SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini bugün bana devrederek onursal başkanımız olarak bizlerle devam edecek. Önümüzdeki ilk hedefimizden biri üniversitemizin yeni bir kampüs kazandırmak serince bölgesinde yer seçiminde bulunduk. Uygulayacağımız projeyi hazırladık” diye konuştu.

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