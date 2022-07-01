Ur-Ge projesinde şehirlerarası iş birliği İşbirliği çerçevesinde GSO, İskenderun TSO’nun yapacağı Ur-Ge projesi’ne danışmanlık desteği verecek

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle ortak URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Toplantısı gerçekleştirildi.

İskenderun TSO ev sahipliğinde yapılan Filtre Sektörü URGE Açılış Toplantısı’nda, GSO’nun bugüne kadar gerçekleştirdiği URGE projelerinde yürütülen faaliyetler ve firmalara sağlanan destekler anlatıldı.

Toplantıda GSO ve İskenderun TSO iş birliğiyle sürdürülecek URGE projesi ile filtre sektörüne katkı sağlanması ve kümelenme stratejisine bağlı olarak firmaların uluslararası pazarlardaki konumlarının güçlendirilmesi için eğitim, danışmanlık, yurt dışı heyet organizasyonları faaliyetlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek işbirliği çerçevesinde, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın yapacağı ve 3 yıl sürecek olan Filtre Sektörü URGE Projesi’ne Gaziantep Sanayi Odası danışmanlık desteği verecek.

İskenderun’da düzenlenen Filtre Sektörü URGE Açılış Toplantısı’na İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Sermest Çapan ve filtre üretimi yapan firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantıda katılımcılara sunum yapan GSO Genel Sekreter Yardımcısı Sermest Çapan, URGE projeleri ile Ticaret Bakanlığı tarafından projede yer alan firmalara sunulan imkanlar ve destek unsurları ile firmaların edindiği kazanımlar hakkında tecrübelerini paylaşarak GSO’nun bugüne kadar gerçekleştirdiği URGE projeleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantıda Gaziantep’in sanayi yapısı, üretim ve istihdamı hakkında da bilgiler veren Sermest Çapan, Ticaret Bakanlığı'nın yüzde 75 oranında destek sağladığı URGE projeleri çerçevesinde düzenlenen faaliyetlerin başvuru, uygulama ve destek ödeme süreçleri hakkında katılımcılara uygulamalı örnekler aracılığıyla sunum yaptı.

Kümelenme çalışmalarının üretim ve ihracatı artırma noktasında oldukça önemli olduğunu vurgulayan Çapan, gelişen dünya ekonomisinde firmaların kümelenme yoluyla sürdürdükleri ortak çalışmaların, tek başlarına yaptıkları faaliyetlerden daha fazla fayda sağladığını ifade etti.

GSO olarak İskenderun Ticaret Sanayi Odası’na ve üyesi olan firmalara URGE projeleri ve kümelenme noktasında rehberlik ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını kaydeden Çapan, “Gerçekleştirdiğimiz farklı kümelenme projeleriyle; firmalarımızın ihracatlarını artırmalarını, pazarlarını çeşitlendirilmelerini ve rekabet seviyelerini yükseltmelerini hedefledik. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz analizlerde firmalarımızın URGE projeleri ile önemli avantajlar elde ettiklerini ve bu avantajların da hem üretim süreçlerine hem de ihracat kapasitelerine önemli artılar sağladığını gözlemledik. Özellikle memnuniyet noktasında firmalarımızdan önemli geri dönüşler aldık. Firmalarımız ile birlikte ortak stratejiler oluşturarak önümüzdeki sürece ilişkin faaliyet planları gerçekleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

URGE nedir

Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi tebliği çerçevesinde yüzde 75 destekli olarak gerçekleştirilen URGE projeleri ile tanıtım, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama, alım heyeti faaliyetleri, istihdam desteği ve bireysel danışmanlık gibi konularda firmalara destek verilerek uluslararası rekabet güçlerinin artırılması sağlanmaktadır.

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