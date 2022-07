Şehitkamil’deki yaz konserleri büyük ilgi gördü Her gün farklı bir parkta konser düzenlendi

Şehitkamil Belediyesi tarafından parklarda organize edilen yaz konserleri büyük ilgi gördü. Her yaştan katılımcının bulunduğu konserler, her gün ilçenin faklı bir noktasında gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Şehitkamil Sanat Merkezi eğitmen ve kursiyerlerin katkılarıyla yapılan yaz konserlerine vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Her gün ilçenin farklı bir parkında organize edilen konserlere katılan dinleyiciler, söylenen şarkılara eşlik ederek keyifli bir gece geçirdiler. Renkli anların yaşandığı yaz konserlerinin ilki, Şehitkamil Vadi Park’ta düzenlendi. 8 Şubat Millet Bahçesi, Çıksorut Millet Bahçesi, Beykent Semt Parkı, Eşref Bitlis Parkı, Burak Mahallesi Semt Parkı ve Çamlıtepe Semt Parkı’nda yapılan yaz konserleri devam edecek.

