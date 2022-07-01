Gaziantep'te Teknofest’te yarışacak 26 takıma malzeme desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) bu yıl Samsun’da yapılacak TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2022’de Gaziantep’i temsil edecek takımlara 4 milyon TL’lik malzeme desteği veriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul dışında ilk kez 2020 yılında Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST heyecanını koruyarak, bu yıl gerçekleştirecek festivale 26 takımla katılacak Gazi şehirli gençlere desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep ve Hasan Kalyoncu üniversitelerinden öğrencilerin oluşturduğu 26 takıma elektronik programlama kartları, sensör, motor, bataryalar gibi ürünlerin yapımında kullanılacak parçaları ücretsiz olarak temin ediyor. Son hazırlıklarını yapan TEKNOFEST takımları, 30 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da Gaziantep’i temsil edecek.

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