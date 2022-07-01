Gaziantep'te tarihi eser operasyonu

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin operasyonunda çok sayıda tarihi eserle tablo ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 kişinin elinde tarihi eser bulunduğu ve piyasaya sürmek istediği bilgisine ulaştı. Başlatılan çalışmada kimliği saptanan şüphelinin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 2 bin 751 sikke, 568 tarihi eser niteliğinde obje, 5 tarihi eser nitelikli kitap, 4 tarihi eser nitelikli tablo, 3 el işlemeli kama, 5 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 431 mermi ele geçirildi. El konulan tarihi eserler Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyonda gözaltına alınan, ismi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-07-01 15:07:32



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