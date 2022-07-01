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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimci kadınlar profesyonelliğe ilk adımı attı

İHA

Girişimci kadınlar profesyonelliğe ilk adımı attı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliği ile yürüttüğü “Gaziantep'te Sosyal Kooperatifleri Hedefleyen Kapasite Geliştirme Programı İle Dayanıklılığın Arttırılması Projesi'nde 80 girişimci kadına katılım sertifikalarını verdi.
Gaziantep'te tarımsal/bitkisel katma değerli ürün üretimi alanında çalışan veya bu alanda iş fikri olan kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin arttırılması, ürünlerinin daha etkin bir şekilde geliştirilmesi, pazarlanması ve kooperatiflerin finansmana erişim yeteneklerinin arttırılmasının amaçlandığı projede, faaliyetlerden ilki olan ve 3 ay süren Kapasite ve İş Geliştirme Eğitimleri etabı tamamlandı. GTO’da düzenlenen törende, mülakat ile seçilmiş proje katılımcısı 80 girişimci adayı kadına katılım sertifikaları verildi. Bundan sonra Ürün Geliştirme Desteği ve kadın kooperatiflerine yönelik Pazarlama ve Markalaşma Desteği ile devam edecek olan projenin sertifika töreninde UNHCR’dan Mehmet Attaroğlu ve Çiğdem Altunışık da yer aldı.
Törende konuşan GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk, “Bu projede birinci önceliğimiz, Gaziantep’teki kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi ve kadın emeğinin profesyonel iş gücüne dönüştürülmesiydi. Verdiğimiz 3 aylık eğitimin ardından sertifika almaya hak kazanan 80 girişimci kadın, hayallerini gerçekleştirmeye ve profesyonelliğe doğru adım atmaya artık hazır” dedi.
Pazarlama ve Markalaşma Desteği
Proje ile birlikte iş fikri olan ve girişimciliğe hevesli 80 kadına 3 ay süren Kapasite ve İş Geliştirme eğitiminin düzenlendiğini ve bu eğitimler sonunda, 80 kadının da girişimcilik fikirlerini gerçekleştirmeye hazır olduklarını belirten Çalışkantürk, şöyle devam etti:
“Kapasite ve İş Geliştirme eğitimlerinin sonrasında 30 kişilik bir grup ile Ürün Geliştirme Desteğine devam edeceğiz. Temmuz ayında başlayıp Kasım ayında bitmesini planladığımız, haftada 2 gün ve toplamda 40 gün sürecek Ürün Geliştirme Desteğine katılacak olan 30 girişimci kadınımız ile katma değerli ürünler yaratmayı hedefliyoruz. Bu destek ile uzman bir ekip tarafından katılımcılarımıza ürünlerin popülerliği, fiyat değerlendirmesi, maliyetlendirme, yenilikçi düşünme, ürün geliştirme yöntemleri gibi önemli konularda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmesini gerçekleştiriyor olacağız.”
Desteklerin Pazarlama ve Markalaşma ile devam edeceğini ekleyen Çalışkantürk, “Projemiz ile birlikte bizimle yola çıkan 4 kadın kooperatifine de 3 ay sürecek Pazarlama ve Markalaşma Desteği hizmeti vereceğiz. Ayrıca bu süreçte kooperatiflerimizin ihtiyaçları belirlenerek önümüzdeki seneler için de bir yol haritası çizmeyi planlıyoruz. GTO olarak kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerini her anlamda desteklemeye devam edeceğiz'' diye konuştu.

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