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Güneydoğu'dan 6 ayda 6 milyar dolarlık ihracat Gaziantep ihracatta beşinciliğini koruyor

İHA

Güneydoğu'dan 6 ayda 6 milyar dolarlık ihracat Gaziantep ihracatta beşinciliğini koruyor

Güneydoğu Anadolu'da haziran ayındaki ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında artarak, 1 milyar 59 milyon 325 bin dolar oldu.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Haziran ayı Bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı. Haziran ayında Bölge ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre %5 oranında artarak 1 milyar 59 milyon 325 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep ise Haziran ayını 922 milyon 965 bin dolarlık ihracatla tamamladı. Bu rakamlarla hem Gaziantep hem de Bölge için en yüksek Haziran ayı seviyesine ulaşıldı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Geçtiğimiz ayla birlikte toplam 190 ülkeye ihracat gerçekleştiren Bölgemiz, ihracat pazarındaki ürün çeşitliliğini de her geçen gün arttırarak istikrarlı büyümesini sürdürmektedir. Tüm haziran ayları içinde en yüksek seviyeyi yakaladığımız bu ayda; ihracata gönül veren, aklını kılavuz edinen ve gücünü alın terinden alan tüm ihracatçılarımıza bölge ve ülke ekonomisine sundukları katkılar için gönülden şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

İlk 6 ayda 6 milyar dolarlık ihracat
2022 yılının kümülatif ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, “OcakHaziran 2022 döneminde Bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5’lik artışla 6 milyar 33 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Gaziantep de 5 milyar 195 milyon dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre yüzde 8 seviyesinde bir artış kayda aldı'' ifadelerini kullandı. İhracatçı sayısı ve ihraç edilen ürün çeşidi açısından Haziran ayı rekoru kırdıklarını ifade eden Kileci, “Bölgemiz, Haziran ayı boyunca 2548 firmasıyla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep’ten ihracat yapan firma sayısı ise 1813 olarak hesaplandı. Bu rakamlarla hem bölgemiz hem de Gaziantep ihracatçı sayısı bakımından en yüksek Haziran ayını geride bıraktı. Başta bölgemizin lokomotif şehri Gaziantep olmak üzere Bölgemiz topraklarından dünyaya açılan ve sayıları her geçen gün artan ihracatçılarımızın başarısı ile gurur duymaya devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.

En fazla ihracat Irak, ABD ve Suriye’ye
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 39,1 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri yüzde 17,7 payla ikinci ve Afrika ülkeleri ise %16,4 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2022’in OcakHaziran ayları arasında toplam 190 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci, “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Libya, Cibuti ve İsrail; Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. En çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, pastacılık ürünleri, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, hububatbakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri yer alıyor'' ifadelerini kullandı.

Gaziantep 5.’liğini koruyor
Gaziantep, son 12 aylık dönemde 10 milyar 465 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 5. ili olmaya devam ediyor. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep’in yüzde 127,2’lik seviyesinde yer aldığının altını çizen GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, “Kaydedilen ihracat rakamlarıyla Bölgemizin öncü şehri olmayı sürdüren Gaziantep, dış ticaret verileriyle ülkemiz için de örnek teşkil etmektedir. Öncelikli hedefimiz, kadim geçmişimizin zengin ticari mirasına sahip olan Gaziantep’imizi ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren illeri sıralamasında daha yukarılara taşımaktır'' diye konuştu. Başkan Kileci ayrıca, Gaziantep’ten en çok ihraç edilen ürünlerin tekstil ve hammaddeleri, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu da sözlerine ekledi.
2022 yılı Haziran ayında GAİB'e bağlı diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Başkan Kileci, Kahramanmaraş'ın 137,7 milyon dolar, Mardin'in 86,3 milyon dolar, Malatya'nın 32,7 milyon dolar, Diyarbakır'ın 24,7 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 18,8 milyon dolar, Kilis'in 8,2 milyon dolar ve Adıyaman'ın 5,4 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

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