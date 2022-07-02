“Erişilebilir Kentler Bölgesel Engelliler Çalıştayı” başladı Şahin: “Engel, yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalptedir”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yürütülen çalışmalarla engelli tanımını değiştirdiklerini vurgulayarak, “Artık engel elde, ayakta, gözde, kulakta değildir diyoruz. Engel yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalptedir. Savaş çıkaranlar engeldir” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Kent Konseyi iş birliğinde, Türkiye Kent Konseyleri Birliği organizasyonunda gerçekleşen Erişilebilir Kentler Bölgesel Engelliler Çalıştayı başladı.

Gaziantep ve çevre illerin kent konseylerinin engelliler meclisi üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yapılan çalıştayın açılış töreninde merkez öğrencilerinin oluşturduğu Engelsiz Yaşam Korosu mini konser verdi.

Çalıştay için gelen ziyaretçiler ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde verilen hizmetleri incelemek için teknik bir gezi yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalıştay, engelli meclislerinin arasında iletişim ağı oluşturmasını hedeflerken yaşanan sorunların konuşulmasını, süreçlere katılımı ve yapılan iyi örneklerin görülmesi amaçlanıyor.



“Birlikte gideceğimiz çok yol var”

Oturumda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, engelli bir babanın evladı olarak doğduğunu ifade etti. Babasının zor şartlarda eğitim aldığını ifade eden Fatma Şahin, kendisinin eğitimini babasının çok iyi takip ettiğini söyledi.

Hayatında engelli kişilerin kazandığı başarı hikayelerini misafirlere anlatan Fatma Şahin, bakanlık döneminde engelli vatandaşlar için yaptığı düzenlemeleri iletti.

Aklıyla, ahlakıyla birçok engelli arkadaşını takdir ederek örnek aldığını belirten Başkan Şahin konuşmasında, “Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey, birlikte gideceğimiz çok yol var. Belediye başkanı olduğumda ilk yaptığım iş engellilerle ilgili bir daire başkanlığı kurmak oldu. Başına da engelli bir kardeşimizi koyduk. Aslında bu bir zihinsel dönüşümdü. Ankara’da gece gündüz çalıştılar. Bilgiye ulaştılar, akıl veriyorlar bana. Alleben Göleti’nin önünde yeni yapacağımız aktif yaşam merkezi olarak çok büyük bir tesis yapacağız. Toplum yaşlanıyor ve özellikle hastanede yatamayacak ve evde bakımı çok zor olan palyatif bakım hizmeti verecek bir çalışma. Günlük bir araya gelip oturacakları, ailelerin oraya bırakıp işlerini halledebilecekleri, çeşitli tedavi alanların olacağı başka bir şey yapmaya çalışıyoruz. Projeyi tamamladık, hızlı bir şekilde temelleri atacağız” ifadelerini kullandı.



“Gaziantep’te önemli bir model ve örnekler ortaya koymuş”

Türkiye Kent Konseyleri Başkanı Burak Taştan ise güçlü bir STK olduklarını söyleyerek, “İyi örneklerin başka şehirlerde uygulanabilirliğini ortaya koymak için buradayız. 2 gündür yaptığımız ziyaretlerde gördüğümüz bu güzel hizmetler ve sunduğu katkılar için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Gaziantep’te önemli bir model ve örnekler ortaya koymuş. Çalıştayda önemli konuşmacılar ve örnekler göreceğiz. Erişilebilir kentlerin oluşabilmesinin en önemli aracı katılım ve ortak akıldır. Bunun yolu da kent konseyleridir” dedi.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, organizasyon için çok emek verildiğini, çalıştayda çıkan sonuçların bundan sonraki çalıştaylara ışık tutacağını belirtti.

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