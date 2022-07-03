HKÜ’ye “Engelsiz Üniversite” ödülü HKÜ’ye 4 nişan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HKÜ’ye “Engelsiz Üniversite” ödülü HKÜ’ye 4 nişan

İHA

HKÜ’ye “Engelsiz Üniversite” ödülü HKÜ’ye 4 nişan

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri”nde Engelsiz Program Nişanı kategorisinde 4 nişan almaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik programı Bedensel Engelli öğrencilere, Hukuk Fakültesi Hukuk programı ile Eğitim Fakültesi’nin Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları da Görme Engelli öğrencilere yönelik yaptığı uyarlamalar ile 2022 yılı Engelsiz Program Nişanı almaya hak kazanan 12 üniversiteden birisi oldu.

“Engelsiz program nişanı 3 yıl geçerli olacak”
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde erişilebilirliğin herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi olarak benimsendiğini belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Üniversitemizin, Engelsiz Birim Koordinatörlüğünce tüm fakülte, meslek yüksekokulu, diğer akademik ve idari birimlerle yapılan işbirliği ve eşgüdümlü çalışmalar sayesinde; Yükseköğretime girişte ve eğitim sürecinde engelli öğrencilerimiz için üniversitemizi ve devam ettikleri programları erişilebilir hale getirmek her zaman önceliğimiz olmuştur. Üniversite olarak tüm öğrencilerimizin yükseköğretime erişimini önemsiyor, engelli öğrencilerimize engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Eğitim Fakültesi programlarına üç yıl geçerli olacak ‘Engelsiz Program Nişanı’ verilmiştir. Başvuru yapan fakültelerimizi, programlarımızı duyarlılıkları ve gayretlerinden dolayı kutluyorum. Engelsiz program nişanı alınmasına katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele teşekkür ediyorum. Verilecek tüm ödüllerin nice güzel diğer çalışmaları, iş birliklerini teşvik etmesini diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik kütüphaneleri öğrencilerinden LGS’de önemli başarı Gençlik kütüphanelerinden 38 bin 201 öğrenci yararlanıyor
YEREL HABERLER Gençlik kütüphaneleri öğrencilerinden LGS’de önemli ...
Gaziantep Kurban Bayramı'na hazır
YEREL HABERLER Gaziantep Kurban Bayramı'na hazır
Konukoğlu ailesi gönlü zenginler listesinde Sani Konukoğlu Vakfı Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Paylaşmak mutluluktur anlayışıyla odaklanıyoruz”
YEREL HABERLER Konukoğlu ailesi gönlü zenginler listesinde Sani ...
“Erişilebilir Kentler Bölgesel Engelliler Çalıştayı” başladı Şahin: “Engel, yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalptedir”
YEREL HABERLER “Erişilebilir Kentler Bölgesel Engelliler Çalıştayı” ...
Güneydoğu'dan 6 ayda 6 milyar dolarlık ihracat Gaziantep ihracatta beşinciliğini koruyor
YEREL HABERLER Güneydoğu'dan 6 ayda 6 milyar dolarlık ...
Köpeklerin saldırısına uğramıştı; 54 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısına uğramıştı; 54 günlük yaşam ...
Gaziantep’te köpeklerin saldırdığı 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Gaziantep’te köpeklerin saldırdığı 1 kişi öldü
Kablo hırsızlarına suçüstü
YEREL HABERLER Kablo hırsızlarına suçüstü
Yılın ilk yarısında Gaziantep'ten yüzde 7.9 arttı
YEREL HABERLER Yılın ilk yarısında Gaziantep'ten yüzde 7.9 arttı
Magandaya, sıktığı mermiler 65 bin TL'ye mal oldu Araç magandası polisten kaçamadı Maganda önce kameraya sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Magandaya, sıktığı mermiler 65 bin TL'ye mal ...
Devri yeni alınan aracın ilk kazası kamerada Yeni aracıyla ilk ihlali kaza yaptırdı Aracın devrinin alınmasından dakikalar sonra kaza yapması kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Devri yeni alınan aracın ilk kazası kamerada Yeni ...
Musa Özgüçlü Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı listesinde
YEREL HABERLER Musa Özgüçlü Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı ...
Gaziantep’teki trafik kazaları kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep’teki trafik kazaları kameraya yansıdı
GAİB Temmuz ayı eğitim takvimini duyurdu
YEREL HABERLER GAİB Temmuz ayı eğitim takvimini duyurdu
KOM’dan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Operasyonda 2 bin 621 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER KOM’dan tarihi eser kaçakçılığı ...
Vali Gül İhracatçılarla Gündemi Değerlendirdi
YEREL HABERLER Vali Gül İhracatçılarla Gündemi Değerlendirdi
Gaziantep'te, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet ...
Dumlupınar Mahallesine çok fonksiyonlu tesis
YEREL HABERLER Dumlupınar Mahallesine çok fonksiyonlu tesis
Girişimci kadınlar profesyonelliğe ilk adımı attı
YEREL HABERLER Girişimci kadınlar profesyonelliğe ilk adımı attı
Gaziantep'te tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te tarihi eser operasyonu
GTB Haziran ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GTB Haziran ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
Gaziantep'te Teknofest’te yarışacak 26 takıma malzeme desteği
YEREL HABERLER Gaziantep'te Teknofest’te yarışacak 26 takıma malzeme ...
Gece kulübüne rezervasyonsuz gelen grup dehşet saçtı: 2’si ağır 4 yaralı Gece kulübüne alınmadılar, silahla kurşun yağdırdılar Kulüpte eğlenirken kurşunların hedefi oldular
YEREL HABERLER Gece kulübüne rezervasyonsuz gelen grup dehşet saçtı: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.