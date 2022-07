HKÜ’ye “Engelsiz Üniversite” ödülü HKÜ’ye 4 nişan

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri”nde Engelsiz Program Nişanı kategorisinde 4 nişan almaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik programı Bedensel Engelli öğrencilere, Hukuk Fakültesi Hukuk programı ile Eğitim Fakültesi’nin Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları da Görme Engelli öğrencilere yönelik yaptığı uyarlamalar ile 2022 yılı Engelsiz Program Nişanı almaya hak kazanan 12 üniversiteden birisi oldu.



“Engelsiz program nişanı 3 yıl geçerli olacak”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde erişilebilirliğin herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi olarak benimsendiğini belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Üniversitemizin, Engelsiz Birim Koordinatörlüğünce tüm fakülte, meslek yüksekokulu, diğer akademik ve idari birimlerle yapılan işbirliği ve eşgüdümlü çalışmalar sayesinde; Yükseköğretime girişte ve eğitim sürecinde engelli öğrencilerimiz için üniversitemizi ve devam ettikleri programları erişilebilir hale getirmek her zaman önceliğimiz olmuştur. Üniversite olarak tüm öğrencilerimizin yükseköğretime erişimini önemsiyor, engelli öğrencilerimize engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Eğitim Fakültesi programlarına üç yıl geçerli olacak ‘Engelsiz Program Nişanı’ verilmiştir. Başvuru yapan fakültelerimizi, programlarımızı duyarlılıkları ve gayretlerinden dolayı kutluyorum. Engelsiz program nişanı alınmasına katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele teşekkür ediyorum. Verilecek tüm ödüllerin nice güzel diğer çalışmaları, iş birliklerini teşvik etmesini diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.