Gençlik kütüphaneleri öğrencilerinden LGS’de önemli başarı Gençlik kütüphanelerinden 38 bin 201 öğrenci yararlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik kütüphaneleri öğrencilerinden LGS’de önemli başarı Gençlik kütüphanelerinden 38 bin 201 öğrenci yararlanıyor

İHA

Gençlik kütüphaneleri öğrencilerinden LGS’de önemli başarı Gençlik kütüphanelerinden 38 bin 201 öğrenci yararlanıyor

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren ve 38 bin 201 kayıtlı öğrencinin yararlandığı gençlik kütüphanelerini önemli bir başarıya ev sahipliği yaptı. LGS’ye giren öğrencilerden 9’u, Türkiye genelinde yüzde 5’lik dilime girme başarısı gösterdi.
Öğrencilerin akademik başarılarını arttırarak hedeflerine ulaşmalarında büyük olanak sunan Şehitkamil Belediyesi, nitelikli ders çalışma ortamlarıyla öğrencilerin en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde ilçenin farklı konumlarında hizmet veren 26 gençlik kütüphanesinden, 38 bin 201 kayıtlı öğrenci faydalanıyor. Kütüphanelerde, aylık 4 binin üzerinde kitap okunuyor.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve mezun öğrencilerin kullandığı gençlik kütüphanelerinde; LGS, YDS, YKS, KPSS, TUS gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler, tüm imkanlardan ücretsiz yararlanıyorlar.
Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği gençlik kütüphanelerinde ücretsiz çay ve kek de ikram ediliyor. Gençlik kütüphanelerinde öğrencilerin ders dinlemeleri ve dijital ortamda araştırma yapabilmesi için kendilerine internet imkanı da sağlanıyor.
Öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanların yanı sıra öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak nitelikli ders çalışma ortamları oluşturmayı sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde nitelikli eğitim binaları inşa etmeye devam ediyor.
Şehitkamil Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlık sürecinde de öğrencilerin en büyük destekçisi oldu. Sınava, gençlik kütüphanelerinde hazırlanan 9 öğrenci, Türkiye genelinde yüzde 5’lik dilim içerisinde yer aldı. Sınav sonuçlarına göre 3 öğrenci yüzde 1’lik dilime, 1 öğrenci yüzde 3’lük dilime, 5 öğrenci yüzde 4’lük dilime girme başarısı gösterdiler. 29 öğrenci 400 puanın üzerinde puan alırken, 226 öğrenci de 300 üzeri puan aldı.

“Başarımı, gerçekten kütüphanemize ve hocalarımıza borçluyum”
Gaziler Mahallesi’nde bulunan Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi’ni kullanan ve 466.9 puan alan Mustafa Çakmak, “Ben, Çamlıtepe Ortaokulu’nda okuyordum. Bu yıl LGS’ye hazırlanırken, Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi açıldı. Ben de hemen kütüphaneye kayıt yaptırdım. Burada hocalarımızın da sayesinde LGS’ye en iyi şekilde hazırlandım. Gerek kaynak kitapları olsun, gerek test kitapları olsun hocalarımız bize yardım ettiler. Bunun yanı sıra çalışma ortamı da çok güzeldi. Sessiz ve sakin bir ortamda, diğer arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklarımızı sürdürdük. Deneme testlerimi ve diğer bütün çalışmalarıma bu kütüphanemizde hazırlandım. Daha sonra sınava girdim. Sınav derecem 466.9 puan, genel yüzdelik dilimim 1.27, Gaziantep bazında da 0.94’lük dilime girdim. Bu başarımı gerçekten kütüphanemize ve hocalarımıza borçluyum” şeklinde konuştu.

“Hedefine ulaşacağına inanıyorum”
Mustafa Çakmak’ın annesi Zeynep Çakmak ise sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür ederek, “Oğlumun hedefi iyi bir beyin cerrahı olmak. İnşallah, güzel bir lise ve güzel bir üniversiteyle bu hedefine de ulaşacağına inanıyorum. Bize bu kütüphaneyi ve bu imkanları sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gururlandırdı, duygulandırdı ve onore etti”
Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi öğretmenlerinden Arzu Doğru yaptığı değerlendirmede, “Mustafa Çakmak, LGS’ye kütüphanemizde hazırlandı. Onun LGS’deki başarısı bizleri de gerçekten gururlandırdı, duygulandırdı ve onore etti. Buradaki bütün dokümanlardan, kaynak kitaplarından faydalandı. Bizler de kütüphane hocaları olarak elimizden gelen katkıyı gösterdik. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah bundan sonraki eğitimöğretim yılında daha iyi yerlere gelir diye ümit ediyorum. Bu kütüphanemizin de hizmet vermesinde emeği geçen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na da çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HKÜ’ye “Engelsiz Üniversite” ödülü HKÜ’ye 4 nişan
YEREL HABERLER HKÜ’ye “Engelsiz Üniversite” ödülü HKÜ’ye 4 nişan
Gaziantep Kurban Bayramı'na hazır
YEREL HABERLER Gaziantep Kurban Bayramı'na hazır
Konukoğlu ailesi gönlü zenginler listesinde Sani Konukoğlu Vakfı Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Paylaşmak mutluluktur anlayışıyla odaklanıyoruz”
YEREL HABERLER Konukoğlu ailesi gönlü zenginler listesinde Sani ...
“Erişilebilir Kentler Bölgesel Engelliler Çalıştayı” başladı Şahin: “Engel, yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalptedir”
YEREL HABERLER “Erişilebilir Kentler Bölgesel Engelliler Çalıştayı” ...
Güneydoğu'dan 6 ayda 6 milyar dolarlık ihracat Gaziantep ihracatta beşinciliğini koruyor
YEREL HABERLER Güneydoğu'dan 6 ayda 6 milyar dolarlık ...
Köpeklerin saldırısına uğramıştı; 54 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısına uğramıştı; 54 günlük yaşam ...
Gaziantep’te köpeklerin saldırdığı 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Gaziantep’te köpeklerin saldırdığı 1 kişi öldü
Kablo hırsızlarına suçüstü
YEREL HABERLER Kablo hırsızlarına suçüstü
Yılın ilk yarısında Gaziantep'ten yüzde 7.9 arttı
YEREL HABERLER Yılın ilk yarısında Gaziantep'ten yüzde 7.9 arttı
Magandaya, sıktığı mermiler 65 bin TL'ye mal oldu Araç magandası polisten kaçamadı Maganda önce kameraya sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Magandaya, sıktığı mermiler 65 bin TL'ye mal ...
Devri yeni alınan aracın ilk kazası kamerada Yeni aracıyla ilk ihlali kaza yaptırdı Aracın devrinin alınmasından dakikalar sonra kaza yapması kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Devri yeni alınan aracın ilk kazası kamerada Yeni ...
Musa Özgüçlü Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı listesinde
YEREL HABERLER Musa Özgüçlü Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı ...
Gaziantep’teki trafik kazaları kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep’teki trafik kazaları kameraya yansıdı
GAİB Temmuz ayı eğitim takvimini duyurdu
YEREL HABERLER GAİB Temmuz ayı eğitim takvimini duyurdu
KOM’dan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Operasyonda 2 bin 621 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER KOM’dan tarihi eser kaçakçılığı ...
Vali Gül İhracatçılarla Gündemi Değerlendirdi
YEREL HABERLER Vali Gül İhracatçılarla Gündemi Değerlendirdi
Gaziantep'te, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet ...
Dumlupınar Mahallesine çok fonksiyonlu tesis
YEREL HABERLER Dumlupınar Mahallesine çok fonksiyonlu tesis
Girişimci kadınlar profesyonelliğe ilk adımı attı
YEREL HABERLER Girişimci kadınlar profesyonelliğe ilk adımı attı
Gaziantep'te tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te tarihi eser operasyonu
GTB Haziran ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GTB Haziran ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
Gaziantep'te Teknofest’te yarışacak 26 takıma malzeme desteği
YEREL HABERLER Gaziantep'te Teknofest’te yarışacak 26 takıma malzeme ...
Gece kulübüne rezervasyonsuz gelen grup dehşet saçtı: 2’si ağır 4 yaralı Gece kulübüne alınmadılar, silahla kurşun yağdırdılar Kulüpte eğlenirken kurşunların hedefi oldular
YEREL HABERLER Gece kulübüne rezervasyonsuz gelen grup dehşet saçtı: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.