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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baklavacıların bayram mesaisi başladı

İHA

Baklavacıların bayram mesaisi başladı

Baklavanın başkenti Gaziantep’te baklava ustaları Kurban Bayram öncesi Türkiye’nin dört bir yanından gelen baklava siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun şekilde çalışıyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklava ustalarının yoğun mesaisi başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen baklava siparişlerini yetiştirmek için kolları sıvayan Gaziantepli baklava ustaları, siparişleri yetiştirebilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor. Kurban Bayramı öncesi Türkiye ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Hamido Baklava Ortağı ve İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, ucuz baklavalara karşı da vatandaşları uyardı. Bozkurt, kaliteli baklavanın şu an en az 180200 TL bandında satılması gerektiğini ifade etti. Baklavada kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, kaliteli hammadde ve zanaatkar ustanın baklavaya gerçek tadı verdiğini ifade etti.

“Bayram yoğunluğumuz başladı”
Bayrama sayılı günler kala siparişlerinin arttığını dile getiren Bozkurt, “Bayrama sayılı günler kala yurt içi ve yurt dışından siparişler alıyoruz. En yoğun talebimiz Gaziantep’ten geliyor. Bunun dışında Türkiye’nin birçok şehrinden ve yurt dışından sipariş alıyoruz. Normal döneme göre siparişlerimiz çok arttı. Firma olarak bayramda 710 ton arası baklava satmayı hedefliyoruz” dedi.

“Kaliteli malzeme ve kaliteli işçilik olmazsa olmaz”
Gaziantep baklavasının lezzet sırrı hakkında açıklamalarda bulunan Bozkurt, “Baklavada altın oran dengesi vardır. Yufka aşamasından döşemeye, hammaddeden işçiliğe kadar müthiş bir zincir vardır. Hepsi de olmazsa olmazdır. Kaliteli hammadde olup kalitesiz usta olursa o baklava kaliteli olmaz. Hem ustanın zanaatkar hem de kullanılan hammaddenin kaliteli olması gerekiyor. Gaziantep baklavasına lezzet veren öncelikle Gaziantep’imizin boz iç fıstığı ve birinci sınıf koyun sade yağıdır. Bunun dışında kullandığımız doğal pancar şekeridir. Bu üçü olmazsa olmazdır” şeklinde konuştu.

"Kaliteli baklava ucuz olmaz"
Baklava tutkunlarına uyarılarda bulunan Bozkurt, “Hiç kimse kaliteli bir ürünü daha ucuza mal edemez. Kaliteli baklava ucuz olmaz. Bu bayramda da geleneksel damak tadımız olan Gaziantep baklavası sofralarda yerini alarak ağızları tatlandırmaya devam edecek. Buradan değerli müşterilerimize önerilerimiz var. Piyasada merdiven altı üretim yapan birçok yer var. Maliyetin de altında fiyatlarla satılan baklavalara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Kaliteli baklavanın şu an en az 180200 TL bandında bir fiyatla satılması gerektiğini değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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