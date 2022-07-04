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Sanatı derinle buluşturan dokunuşlar görücüye çıktı 26 kursiyerin ürettiği 160 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu

İHA

Sanatı derinle buluşturan dokunuşlar görücüye çıktı 26 kursiyerin ürettiği 160 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali’nde eğitim gören kursiyerler tarafından ‘Sanatın, Derinlikle Buluştuğu Dokunuş’ adıyla rölyef ve folyo sergisi açıldı. Toplam 26 kursiyer tarafından üretilen 160 eser, Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu.
Sergi açılışına Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, eşi Nilgün Kalaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, Serkan Özatıcı, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili İbrahim Halil Berk, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmaz, eğitmenler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde 16 farklı branşta eğitim verilen 34 aile merkezinden biri olan Hanımlar Lokali’nde açılan resim kursunda 2009 yılından bugüne, 840 kursiyere eğitim verildi. Bugüne kadar açılan 28 sergide, 5 bin 600 eser sergilendi. ‘Sanatın, Derinlikle Buluştuğu Dokunuş’ isimli sergi için 9 ay süresince 26 kursiyer tarafından 200 eser üretildi, 160’ı sergilendi.
''Yol alındığını görüyoruz''
Serginin açılışında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “9 aylık bir eğitimin ardından bugün meydana çıkan eserlerin sergisinde hep birlikteyiz. Şehitkamil Belediyesi olarak gerçekten laf olsun diye değil, kurumlar arası iş birliği çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Kaymakamlığımız, Valiliğimiz ile yoğun bir irtibat içerisindeyiz. Amacımız, yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep’i daha yukarıya taşıyabilmek. Bu noktada sağlıktan eğitime, spordan sanata kadar bu tür etkinliklerde imkanlarımızı seferber etmeye, kurumlar arası iş birliği çerçevesinde devam ediyoruz. Bu çalışmaların bu noktaya gelmesinde emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kurslarımızı ziyaret ettiğimizde hanım kardeşlerimizin özellikle buraları bir rehabilitasyon merkezi gibi görmeleri, bir terapi merkezi gibi olarak görmeleri ve onun ötesinde bunlardan aile ekonomisine katkıda bulunabilecek bir faaliyet haline getirilmesi noktasında bayağı bir yol alındığını görüyoruz. Hanım kardeşlerimiz, almış oldukları bu eğitimlerle hem kendi evlerine süs için hem hediye edecekleri bir unsur olarak hem de ticari bir gelir getirebilecek faaliyetlerin içerisinde bulunuyorlar. Ben bu etkinliklerin her gün bu faaliyetlerle birlikte devam edeceğine buradan söz veriyorum. Tüm misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Açılış törenin ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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