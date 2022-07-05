Gaziantep'te PKK operasyonu; firari hükümlü yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, PKK'lı teröriste yardım ettiği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılan firari O.D., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına eylem arayışında olduğu belirlenip, tutuklanan M.H.Ö.'ye yardım ettiği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılan O.D.'nin saklandığı adresi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan O.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.D., 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-07-05 09:16:13



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