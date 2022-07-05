Gaziantep'te belediye işçilerine bayram müjdesi Şahin: ''Bayram ikramiyesini yüzde 100 artış ile 3 bine çıkarmayı uygun gördük''

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde çalışan şirket personeline bayramda verilen ikramiye brüt bin 500 TL'den 3 bin TL'ye çıkarıldı. Çalışanlara müjdeyi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan GAZİAĞAÇ, GAZİBEL, GAZİKÜLTÜR ve GAZİ Danışmanlık şirketlerine bağlı çalışanlar için HAKİŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmetİş Sendikası Gaziantep Şubesi ile yapılan görüşmeler sonucunda bin 500 TL'lik bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı. Çalışanlara müjdeyi veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurumun her kademedeki çalışanıyla çok özel ve güzel bir aile olduğunu belirterek, "Elimizde yetişmiş insan gücü, beşeri sermayemiz var. Bu aile uluslararası alanda projeler üretiyor. Bunu üreten her bir kardeşimize müteşekkiriz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde bir ve beraber olmak, yaraya merhem olmak, herkesin derdiyle dertlenmek hepimizin görevi. Kendi çalışma arkadaşlarımız canımız ciğerimiz. Yapılan toplantılarda, önümüzdeki bayram da ağız tadıyla yaşamak için aile ekonomisi önemli olduğunu gördük. Çalışan arkadaşlar kurban alacaklar. Geçen yıl bunu bin 500 lira olarak kabul ettik ama şimdi yaptığımız değerlendirmede bunu 3 bine çıkarmayı, yüzde yüz artış yapmayı uygun gördük. İstiyoruz ki; herkes çoluğu çocuğuyla kurbanını kessin, evinde bayram tadını çıkarsın. Şehirde, ülkede, dünyada bu aileye bir güven var. Bu bir başkanın tek başına yapacağı bir iş değil" dedi.



Bir müjde de maaşlar için

Şahin, asgari ücrette yapılan ara zam sonrası şirket personeli için yeni bir düzenleme yapılacağını da müjdeleyerek, düzenlemenin bayram sonrasında açıklanacağını kaydetti.

Hizmetİş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a asgari ücrette ara zam yaparak gerçekleştirdiği iyileştirme için teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımızın yaptığı zam sonrası üyelerimizi temsilen onların talepleriyle alakalı başkanımızla görüştük. Göreve geldiği günden bu yana işçilerimizin ve üyelerimizin yanında nasıl olduysa yine yanında olacağını bir kez daha kanıtladı” dedi.

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