Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenleyen polis ekipleri 18 şüpheliyi gözaltına alırken 115 gram metamfetamin ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotimler narkotik suçların engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu satıcılarına Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler adreslerde yaptığı aramalarda 115 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.