Gaziantep’te 'kurban yakalama timi' bayrama hazır 153 hattına gelen ihbarlar değerlendirilecek, dron destekli hizmet verilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için özel tim kurdu. Bir ay boyunca özel eğitimden geçen 5 araç ve 15 personelden oluşan kurban yakalama timi, dron desteği, kement ve uyuşturucu iğne ile bayramda kaçan kurbanlık hayvanları yakalayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kurban yakalama timi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Bayramda kesim öncesi ve esnasında kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için kurulan özel ekip, bir ay boyunca eğitim aldı. Hayvanları hızlıca yakalamak için çeşitli eğitimler alan 15 kişilik ekibe, kement ile kurban yakalama ve uyuşturucu iğne atma eğitimi de verildi.



153 hattına gelen ihbarlar değerlendirilecek, dron destekli hizmet verilecek

Bayram boyunca 153 ihbar hattına gelen kaçak kurban ihbarlarına gidecek olan dron destekli kurban yakalama timi, kaçan kurbanlık hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek. Aralarında veterinerlerin de olduğu tim, geçen yıl sahibinin elinden kaçan 52 hayvanı yakalayarak sahibine teslim etmişti.



"5 araç ve 15 personelden oluşan kurban yakalama timi bayrama hazır"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban yakalama timi hazırladıklarını ifade eden Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, kurban yakalama timinin kaçan büyükbaş kurbanlık hayvanları yakalayacağını belirtti. Timdeki personellerin bir aydan beridir hazırlık yaptığını aktaran Özsöyler, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kurban yakalama timimiz bayrama sayılı günler kala göreve hazır. Biz, kurbanlıkların kaçmamasın temenni ediyoruz tabii ki ama eğer kaçan kurbanlıklar olursa, 153 ihbar hattına bildirildiği zaman ekibimiz yakalayacak. Kurban yakalama timimiz toplam 5 araç ve 15 kişiden oluşuyor. Bu ekiplerimiz ihbar gelen bölgelere hareket ederek kaçan kurbanlıkları yakalayıp sahiplerine teslim hizmeti verecek. Ayrıca bu yıl da kaçan hayvanları dron ile tespit edeceğiz. Dron ile tespit edilen kaçak kurbanlıklar, yakalanacak ve sahiplerine teslim edilecek" dedi.



"Kurban yakalama timimiz geçen yıl 52 tane danayı yakalamıştı"

Kurban yakalama timinin geçen yıl 52 tane kaçan kurbanlık danayı yakaladığını açıklayan Celal Özsöyler, "Geçen yıl kurban yakalama timimiz kaçan 52 tane danayı yakalayarak sahiplerine teslim etmişti. O yüzden vatandaşlarımızın bu hizmete yönelik büyük bir memnuniyeti vardı. Çünkü Kurban Bayramı'nda çok agresif olan bu danaları yakalamak kolay olmuyor. O yüzden kurban yakalama timimiz bu yıl da görevini en iyi şekilde yaparak bu memnuniyeti inşallah devam ettirecek" ifadelerini kullandı.



Kurbanlıkların kaçmaması için yapılması gerekenler

Kurbanlık hayvanların kaçmaması için vatandaşlara tavsiyede de bulunan Özsöyler, "Biz, kurbanlık danaların kaçmamasını istiyoruz ama kaçtıklarında da ekip olarak elimizden geleni yaparak yakalamaya çalışacağız. Kurbanlık danaların kaçmaması için hayvana çok agresif davranılmaması gerekiyor. Kurbanlığın acele bir şekilde kement takılarak kesim bölgesine getirilmemesi gerekiyor. Bir hayvanın başka hayvanın kesildiği anları ve o kanları görmemesi gerekiyor. Çünkü bu anları görmek hayvanı agresifleştiriyor. Vatandaşlar bu hususlara dikkat ederse kurbanlıklar kaçmaz" şeklinde konuştu.



"Veteriner hekimlerimiz kurban etlerini de kontrol edecek"

Bu yıl Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların etlerinin yenilebilir durumda olup olamadığı ile ilgili de hizmet vereceklerini söyleyen Özsöyler, "Bayram süresi boyunca veteriner hekim arkadaşlarımız da görevde olacak. Bu arkadaşlarımız da vatandaşların kestiği kurbanlıkların etlerinin yenilmesi ile ilgili kuşku duyması halinde etleri kontrol edecek. Yapılan kontroller sonucunda etlerin yenilmesi yada yenilmemesi konusunda vatandaşlara bilgi verilecek" diye konuştu.

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